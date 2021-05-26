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Макет курортного города Железноводска создадут на "Острове Гулливера" на Ставрополье

"Остров Гулливера" создан в 2020 году на Курортном озере города

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Макет города-курорта Железноводска создадут на Ставрополье. Достопримечательности города, санатории и знаковые места разместят на "Острове Гулливера", где уже созданы макеты местных гор, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Железноводска.

"Точный макет города-курорта разрабатывают в Железноводске. 3D-макеты должны соответствовать внешнему виду оригинала достопримечательности или малой архитектурной форме в элементах формы, декора и цветовых решений. Макеты достопримечательностей будут выставлены на постоянное экспонирование в нижней части Курортного парка на "Острове Гулливера", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Свои варианты 3D-макетов смогут предложить воспитанники центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Ставрополья. "Сегодня ЦМИТы помогают воплощать новые идеи в конкретные технологии и открывают дорогу к формированию конечной инновационной продукции, которую можно будет применять на практике. Участие в конкурсе позволит развить творческую активность молодежи и школьников, привлечь их к решению актуальных задач современной науки, выявить талантливых участников", - пояснил Моисеев.

"Остров Гулливера" создан в 2020 году на Курортном озере Железноводска. На площадке созданы миниатюры гор-лакколитов, окружающих курорт. На острове расположены шесть гор высотой в человеческий рост - Железная, Машук, Развалка, Медовая, Змейка и Бештау. Все они выполнены по точным чертежам реальных гор. Плато острова выполнено из природного камня бидасар, который специально завезли на Ставрополье из Индии.

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