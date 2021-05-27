Куратором Кавминвод назначат отдельного зампреда правительства Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Полномочия по развитию курортов Кавказских Минеральных Вод закрепят за отдельным заместителем председателя правительства Ставропольского края. Круг обязанностей, полномочий и кандидат на должность будут определены осенью 2021 года, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Необходим межведомственный диалог, который нужно модерировать на уровне правительства края, выступать арбитром, если это понадобится. Я принял решение о закреплении полномочий по развитию Кавказских Минеральных Вод за отдельным заместителем председателя правительства Ставропольского края. В его компетенцию будут входить вопросы развития экологического благополучия, в том числе, связанные с туризмом, курортами, созданием объектов социальной инфраструктуры, повышением комфортности городской среды. Эта новая структура будет сформирована осенью этого года", - сказал он.

По словам Владимирова, в 2021 году в крае провели социологическое исследование - жителей Кавказских Минеральных Вод спросили, какими они видят перспективы курортного региона. "Результаты заставляют задуматься - большинство наших земляков, проживающих на Кавказских Минеральных Водах, считают, что развивать нужно не только санаторно-курортное направление, но и современную досуговую инфраструктуру. Только 31% опрошенных заявил, что дальнейшее развитие Кавказских Минеральных Вод видит как тихой лечебно-курортной оздоровительной зоны с санаториями", - пояснил глава региона.

Губернатор отметил, что уже с 2021 года в курортном регионе начнется реализация масштабного лана развития. "В текущем году приступаем к реализации плана по комплексному развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года, он включает 53 мероприятия, половина из них - по развитию инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры. Объем финансирования - более 45 млрд рублей", - сказал Владимиров.

Регион Кавказские Минеральные Воды включает Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В этих городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.