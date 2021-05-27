Глава Поморья поручил перевести пассажирский транспорт региона на газ

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Глава Архангельской области Александр Цыбульский в четверг в своем послании депутатам Архангельского областного собрания поручил провести в Архангельской агломерации, в которую входят Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, реформу общественного транспорта. По его словам, необходимо обеспечить доступность автобусов для маломобильных граждан и обеспечить перевод транспорта на газомоторное топливо.

"Прошу глав муниципальных образований, входящих в агломерацию, - Архангельска и Северодвинска, Новодвинск подключится к проекту чуть позже, обеспечить реализацию реформы общественного пассажирского транспорта. При реализации реформы прошу учесть два основных фактора. Первый - это удобство транспорта для маломобильных граждан: людей с инвалидностью, родителей с колясками, пожилых людей. Второй - использование транспортных средств, работающих на газомоторном топливе", - сказал Цыбульский.

По словам губернатора, с целью обеспечения работы транспорта на газе в Архангельске начато строительство одной газомоторной станции, проектирование еще двух для обеспечения топливом автобусов Архангельска и Северодвинска находится на завершающей стадии. "Прошу Минтранс области совместно с администрациями Архангельска и Северодвинска осенью завершить научные работы по обследованию маршрутной сети. А уже в первом квартале 2022 года обеспечить реализацию реформы общественного пассажирского транспорта, основанной на обозначенных подходах", - добавил глава региона.