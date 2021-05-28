Туристический кластер рядом с плато Путорана на Таймыре начнут создавать в 2023 году

ДУДИНКА /Красноярский край/. 28 мая. /ТАСС/. Создание туристического кластера "Затундра" рядом с Плато Путорана на полуострове Таймыр на севере Красноярского края начнется в 2023-2024 годах. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель компании "Васта Дискавери", занимающейся реализацией проекта, Сергей Бачин.

В апреле этого года на Красноярском экономическом форуме компания "Норникель" правительство Красноярского края и "Васта Дискавери" подписали соглашение о реализации проекта. "Норникель" выступает в качестве инвестора проекта, он вложит в его реализацию порядка 20 млрд рублей.

"Если мы говорим про основную нашу деревню - это "Бухта Кончуль", мы предполагаем начать ее строить в районе 2023-2024 года и закончить к 2025-2026 году. Дело в том, что надо решить вопросы разрешительные и проектно-сметной документации", - сказал Бачин, добавив, что все строительные работы будут вестись "очень аккуратно, чтобы не нарушить экосистему".

По словам Бачина, проект ориентирован на российскую аудиторию.

О проекте

"Затундра" - проект комплексного развития уникальной территории, расположенной за границей Северного полярного круга около Норильска. Ожидается, что ежегодно кластер сможет посещать порядка 50 тыс. туристов в год. В составе комплекса планируется построить основную туристическую деревню "Бухта Канчуль" с номерным фондом в 605 номеров, с соответствующей инфраструктурой и социально-культурными объектами. Помимо основной деревни будет создана разветвленная сеть кемпингов и приютов на 600 номеров, а также пеших и водных туристических маршрутов для природно-познавательного и экспедиционного туризма. Запланировано строительство необходимой обеспечивающей инфраструктуры.

Плато Путорана - огромный горный массив на севере Красноярского края. С ним связаны многие предания северных народов. Плато скрывает множество озер, рек и каньонов, здесь самое большое количество водопадов в России. Озера Путорана в основном изолированы от внешнего мира, и рыба в каждом из них отличается от рыбы соседних водоемов.