Нижегородские власти выплатят 100 млн руб. МСП, готовящим празднования к 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области выделят 100 млн рублей из областного бюджета на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, вовлеченного в организацию мероприятий празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора региона Глеба Никитина.

"Юбилей Нижнего Новгорода является отправной точкой дальнейшей большой работы по развитию региона. Наша задача - создать комфортный микроклимат для жителей, туристов и инвесторов. Сейчас для нижегородских предпринимателей открываются большие возможности. Это касается и развития городской инфраструктуры, и вовлечения бизнеса в событийную повестку, и участия в лицензионных и партнерских программах. Поэтому мы приняли решение выделить 100 млн рублей из бюджета на поддержку бизнесменов, вовлеченных в подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода льготные микрозаймы помогут небольшим компаниям внести свой вклад в празднование масштабного события", - приводит слова Глеба Никитина его пресс-служба.

Займы будет предоставлять областное Агентство по развитию системы гарантий для субъектов МСП. Объем кредита будет составлять не более 5 млн рублей на одного получателя по ставке 1% годовых.

Из регионального бюджета также планируется дополнительно выделить 130 млн рублей на предоставление финансовой поддержки промышленным предприятиям области в виде льготных займов. Средства направят на докапитализацию Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций региона.

По предположениям историков, Нижний Новгород был основан в 1221 году. Основное празднование 800-летия состоится с 19 по 21 августа. Главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили, в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.