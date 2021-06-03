Три форта в Кронштадте стали побратимами форта Аль-Зубара в Катаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кронштадтские форты Кроншлот, Петр I и Император Александр I стали побратимами форта Аль-Зубара в Катаре. Соответствующий меморандум подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Qatar Museums (Катарское музейное ведомство) господин Ахмад Аль-Намла и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Остров фортов".

"Это соглашение открывает широкие возможности для наших кронштадтских фортов на международном уровне. Очень важно обмениваться опытом для развития российско-катарского сотрудничества в сфере культуры и расширения дружественных связей между нашими странами", - цитирует пресс-служба Любимову.

Меморандум поспособствует установлению сотрудничества между туристическими организациями России и Катара. Стороны будут оказывать взаимное содействие в международных выставках, проводить культурные и научные мероприятия для продвижения фортов-побратимов.

Меморандум является важным шагом в отношениях Катара и России в сфере туризма и культуры. "Искренне надеюсь, что обмен опытом с катарскими коллегами, кросс-продвижение и взаимная поддержка позитивным образом отразятся на будущем развитии фортов", - цитирует пресс-служба слова Шойгу.

Форты Кроншлот, Петр I и Император Александр I, являющиеся объектами ЮНЕСКО, расположены на небольших островах в Финском заливе, они включены в концепцию военно-исторического парка, который создается в рамках туристско-рекреационного кластера, реализуемого АНО "Остров фортов". Форты будут отреставрированы до 2024 года, их открытие намечено на 2025 год. Археологический комплекс Аль-Зубара, основанный в середине XVIII века, является объектом ЮНЕСКО. Форт Аль-Зубара был построен в 1938 году, он находится в буферной зоне археологического комплекса. В форте расположен новый центр для туристов, он приспособлен для большого числа посетителей.