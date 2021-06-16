Более 100 госуслуг в Хабаровском крае переведут в электронный вид по нацпрограмме

ХАБАРОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае переведут свыше 100 востребованных у населения государственных и муниципальных услуг в электронный вид, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Уже сейчас к федеральному порталу подключены региональные услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов, разрешений на установку рекламных конструкций, услуги органов ЗАГС. В планах на этот год подключение услуг лицензирования, услуг министерства образования и науки края и комитета лесного хозяйства, а также часть услуг социальной поддержки населения. Все они будут предоставляться через "Госуслуги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 100 услуг переведут в электронный вид в ближайшие три года. Эта работа ведется по проекту "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика". Основная задача - создать условия, когда гражданам не нужно лично посещать ведомства и долго ждать решения своего вопроса.

В крае функционирует краевой портал государственных и муниципальных услуг uslugi27.ru, где размещена информация о более чем тысяче услуг, из них половина доступна в электронной форме. В целом, по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме Хабаровский край занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе. Такие данные были представлены в рейтинге, который ежегодно составляет Минэкономразвития РФ. Оцениваются 18 приоритетных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и местного самоуправления регионов. По данным за 2020 год Хабаровский край по Дальнему Востоку уступил только Камчатке. В общероссийском рейтинге регион на 21 месте.