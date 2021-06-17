Цифровая платформа мониторинга вывоза ТКО охватит всю территорию Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Цифровая платформа мониторинга обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) охватит всю территорию Архангельской области, а не только Архангельск, который планировался в качестве пилотного региона, в четверг написал в своем телеграм-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Приступаем к созданию онлайн-мониторинга системы обращения с ТКО, о которой говорил в своем послании Архангельскому областному Собранию депутатов. Изначально планировали запустить его только в Архангельске, но планы изменились: интернет-платформа "Наше Поморье" позволяет сделать это на всей территории региона", - написал губернатор.

В настоящее время в базу вносится информация об участниках системы обращения с ТКО: перевозчикам, регоператору, балансодержателям площадок ТКО, их контактные данные, графики вывоза, данные по местам накопления ТКО и контейнерным площадкам. В результате в режиме онлайн можно будет видеть движение спецтранспорта по вывозу отходов, время обслуживания контейнерных площадок.

Как отметил в своем телеграм-канале Цыбульский, важно обеспечить интеграцию движения автотранспорта через сигнал "Глонасс" в систему "Наше Поморье", а также фотофиксацию факта уборки площадки ТКО. "При этом система, которую мы разрабатываем, ставит перед всеми перевозчиками задачу по оснащению транспорта системой "Глонасс". Это условие обязательно для всех без исключения участников системы обращения с ТКО", - добавил он.

Любой пользователь сможет увидеть движение транспорта на карте, сопоставить время прибытия техники и время на фото, которое должно быть сделано сразу по окончании уборки.