Власти Мордовии запретили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

ТАСС, 18 июня. Власти Мордовии приняли решение о приостановке проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщили в пятницу в пресс-службе главы Мордовии.

"В связи с угрозой распространения коронавируса в республике временно приостановлено проведение досуговых, культурных, спортивных и иных мероприятий на открытом воздухе. Это ограничение продолжает действовать в отношении мероприятий в торговых центрах и других местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

За период пандемии в республике выявлено 21 487 случаев заражения коронавирусом, 19 210 человек выздоровели, 307 человек умерли от коронавируса как основной причины.