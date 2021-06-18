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Пандемия COVID-19

Власти Мордовии запретили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

За период пандемии в республике выявили 21 487 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 18 июня. Власти Мордовии приняли решение о приостановке проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщили в пятницу в пресс-службе главы Мордовии.

"В связи с угрозой распространения коронавируса в республике временно приостановлено проведение досуговых, культурных, спортивных и иных мероприятий на открытом воздухе. Это ограничение продолжает действовать в отношении мероприятий в торговых центрах и других местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

За период пандемии в республике выявлено 21 487 случаев заражения коронавирусом, 19 210 человек выздоровели, 307 человек умерли от коронавируса как основной причины.

Теги
РоссияМордовияПандемия COVID-19
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