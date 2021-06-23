Нижегородские власти рассчитывают приступить к реализации IT-квартала летом

НИЖНИЙ НОВГОГРОД, 23 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют начать реализацию проекта по созданию IT-квартала в центре Нижнего Новгорода до конца лета и рассчитывают на поддержку государства в виде инфраструктурного кредита. Об этом журналистам на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), проходящей в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Что касается сроков реализации, то сам IT-квартал, то есть квартал высоких технологий, будет реализован после одобрения заявки Нижегородской области на инфраструктурные бюджетные кредиты Российской Федерацией, <…> мы ожидаем, что это будет уже в ближайшее время, этим летом", - сказал Никитин.

Он также сообщил, что будет проведен отбор кампусов для поддержки проекта. "Мы тоже будем рассчитывать, что в результате этого отбора, этот проект будет поддержан. <…> Множество компаний, которые у нас работают, хотят располагаться непосредственно в центре города с возможностью коллаборации", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что власти планируют реализовать проект редевелопмента Започаинья - старейшего в Нижнем Новгороде квартала с сохранившейся исторической застройкой, который находится рядом с нижегородским кремлем, в центре города. Предполагается, что здесь будет создано около 500 тыс. кв. м площадей, в основном - нежилой застройки. На этой территории власти планируют создать IT-кластер, который поможет дальнейшему развитию высокотехнологичного бизнеса в регионе.

В конце марта в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Глеб Никитин сообщил, что первая очередь программы включает в себя 4 проекта, в том числе по увеличению числа станций метро и улучшению транспортной инфраструктуры.

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) - первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.