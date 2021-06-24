Знак в честь окончания Второй мировой войны установили на самой восточной точке Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Группа активистов при участии депутатов Сахалинской областной думы установила на мысе Терпения (самая восточная точка Сахалина) памятный знак в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"В прошлом году мы установили первый памятный знак на мысе Крильон (самая южная точка острова Сахалин). В этом году при поддержке гидрографической службы Тихоокеанского флота и на их судне добрались из Корсакова (город на юге Сахалина) к крайней восточной точке Сахалина - мысу Терпения в Поронайском районе. С помощью работника маяка мы перенесли на берег строительный материал и сам памятный знак", - цитирует пресс-служба слова областного депутата Александра Болотникова, принимавшего участие в установке знака.

По данным парламента, работы по установке велись в течение четырех часов. На памятном знаке изображены гербы России, Сахалинской области, Поронайского района, а также название мыса и его координаты. Всего на Сахалине будет установлено шесть таких памятных знаков на крайних точках острова в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.