На модернизацию метеостанций в Арктике выделят 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полное обновление проведут на 32 метеостанциях в Арктике в ближайшее время, еще 96 будут модернизированы частично. На эти цели направят 2,6 млрд рублей, сообщил в пятницу глава Минприроды России Александр Козлов.

"В этом году <…> в рамках программы "Охрана окружающей среды" будет выделено дополнительно 2,6 млрд рублей, которые пойдут на полный апгрейд 32 станций", - сообщил он на пленарном заседании международного форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

По словам Козлова, еще 96 метеостанций обновят частично.

Международный форум "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира" проходит в Москве 25-26 июня. На нем рассматриваются вопросы устойчивого развития региона, адаптации к климатическим изменениям, сохранения флоры и фауны, а также развития особо охраняемых природоохранных территорий.

Председательство РФ в Арктическом совете

В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перешло от Исландии к России.

В этом качестве в течение 2021-2023 гг. Россия намерена развивать сотрудничество со странами - участницами межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям, среди которых население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Всего в программе до конца 2023 года запланированы 11 крупных международных мероприятий, посвященных вопросам изменения климата и экологии Арктики.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.