Власти Кубани планируют полностью обеспечить край спортивными объектами к 2030 году

КУБАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края утвердили региональную стратегию развития физической культуры и спорта. В рамках программы планируется к 2030 году построить еще 220 спортивных объектов, что позволит полностью обеспечить край спортплощадками и залами, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы утвердили важный документ - первую краевую стратегию развития физической культуры и спорта на десять лет. Она предусматривает строительство спортивных площадок, малобюджетных спортивных залов и центров самбо. <…>Если сейчас начнем строить, то через 5-10 лет закроем вопрос их нехватки даже в самых отдаленных районах", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что всего к 2030 году в регионе планируется построить более 220 объектов. Кондратьев акцентировал, что особое внимание необходимо уделить сельской местности. В рамках реализации стратегии планируется разработать программу потребности в спортивных объектах в каждом муниципалитете. Также губернатор отметил, что с 2015 года было построено более 700 спортивных объектов различного размера.

"Мы провели мониторинг муниципалитетов. Есть как отличники, так и отстающие. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться и к 2030 году, обеспечим каждый район необходимой спортивной инфраструктурой", - добавил министр физической культуры и спорта Кубани Алексей Чернов, которого цитирует пресс-служба администрации региона.

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России по числу жителей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом: по итогам 2020 года их было более 2,9 млн - это 54,5% от всего населения региона. Обеспеченность спортивными объектами в крае превышает 50%, в регионе проводится большое количество соревнований всероссийского и международного уровней, край выступает площадкой для проведения учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд России по различным видам спорта.

В Краснодарском крае, в частности, играют клубы "Краснодар" (футбол), "Сочи" (футбол, хоккей), "Краснодар-Кубань" (баскетбол), "Динамо" (женский волейбол), "Кубань" (футбол, гандбол).