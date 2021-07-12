На Ямале начали проектировать арктическую станцию "Снежинка"

ТАСС, 12 июля. Проектирование международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"Ученые проводили на местности рекогносцировку. Теперь начинается проектирование [станции]", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов подписал соглашение по реализации проекта с ректором Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрием Ливановым. Вуз примет участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" - от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию. На кампусе института будет развернута конструкция полигона для проведения тестовых инжиниринговых работ. После тестирования оборудование перевезут на Ямал и используют как часть штатной станции.

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году. К проекту подключились семь стран Арктического региона.

Международная арктическая станция (МАС) "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Расположение зданий станции сверху напоминает снежинку, потому проект и получил такое название.