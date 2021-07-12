{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале начали проектировать арктическую станцию "Снежинка"

Во всех этапах создания и разработке будет участвовать Московский физико-технический институт

ТАСС, 12 июля. Проектирование международной арктической станции "Снежинка" началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"Ученые проводили на местности рекогносцировку. Теперь начинается проектирование [станции]", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов подписал соглашение по реализации проекта с ректором Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрием Ливановым. Вуз примет участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" - от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию. На кампусе института будет развернута конструкция полигона для проведения тестовых инжиниринговых работ. После тестирования оборудование перевезут на Ямал и используют как часть штатной станции.

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году. К проекту подключились семь стран Арктического региона.

Международная арктическая станция (МАС) "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Расположение зданий станции сверху напоминает снежинку, потому проект и получил такое название.

Теги
Россия
Волонтеры против варваров. Как в Крыму очищают древние крепости и скальные храмы
Пещерные города, где в Средние века были крепости, шумные поселения и монастыри, сейчас стали визитной карточкой туристического Крыма. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться потрясающими видами с высоты птичьего полета, побывать в храмах, вырубленных в скалах за несколько веков до крещения Руси, и узнать о горном княжестве Феодоро, история которого до сих пор полна загадок для ученых. Но есть одна проблема: туристы, желающие на всем увиденном оставить свой след
Волонтеры против варваров.
Читать полностью