В Татарстане за пять лет построят более 200 новых объектов здравоохранения

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Более 200 новых объектов здравоохранения построят в Татарстана в ближайшие пять лет, также около 500 будет отремонтировано. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов на пресс-конференции.

"В Татарстане всего планируется построить 222 объекта здравоохранения на сумму 6,2 млрд рублей. Есть объекты, которые мы планируем построить на территориях, где вообще нет объектов здравоохранения, таких 21. Это пять поликлиник, например в селе Куюки Пестречинского района", - сказал замминистра.

Помимо этого, Фатихов сообщил, что запланировано строительство филиала детской поликлиники в Нижнекамске, поликлиники в Альметьевске, а также четырех поликлинических отделений в жилищных комплексах "Салават Купере", "Весна" в Казани, поселке Северная Чебакса в Казани, филиала детской поликлиники в Дербышках.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение медицинским оборудованием и мебелью объекты здравоохранения в 2021 году из республиканского и федерального бюджетов выделили средства на сумму более 7,7 млрд рублей. Полным ходом ведутся работы по программе капитального ремонта стационаров, в плане - 25 объектов. На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации для четырех объектов, 19 уже ремонтируют. Всего за пять лет планируется отремонтировать 472 учреждения.

В 2020 году в Татарстане отремонтировали 133 медучреждения, построили 61, оснастили 245 и укрепили материально-техническую базу 439 больниц. Из федерального и республиканского бюджетов на эти цели было выделено 12 млрд рублей. Также в регионе в прошлом году на оснащение временных инфекционных госпиталей кислородом направили 259 миллионов рублей.