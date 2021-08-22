Регионы Дальнего Востока приняли участие в праздновании Дня флага

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага состоялись во всех регионах Дальнего Востока. Часть из них, например в Забайкалье, прошли в режиме онлайн, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"День российского флага отмечает наша страна 22 августа. В Забайкалье это событие проходит в рамках программы "Мы вместе: Здоровое Забайкалье". В честь праздника организованы различные всероссийские акции, которые состоятся в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Жителям региона было предложено сделать фото одной из достопримечательностей своего города, района или села с флагом России и опубликовать в соцсетях, или сделать копию государственного символа своими руками и также рассказать об этом на своей странице в соцсетях, указав хэштеги #моя Россия #мой флаг #деньфлага.

В Биробиджане прошел митинг на территории воинской части, на котором награждались военнослужащие, а шестеро школьников получили первые паспорта. "Финалом митинга стала демонстрация гигантского триколора на территории воинской части", - сообщила пресс-служба правительства Еврейской автономной области.

Приморская молодежь в воскресенье присоединилась к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной к празднованию Дня Государственного флага РФ. Ее участники - представители юнармейского движения, волонтеры ресурсного центра поддержки добровольчества - у мемориальной гвардейской подводной лодки С-56 развернули флаг размером 15 на 30 метров.

Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально он утвержден в качестве государственного флага 1 ноября 1991 года. День флага установлен в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года.