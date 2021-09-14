Нетуристическая Бурятия: добро пожаловать в мир невидимого

Экспедиция Ассоциации самых красивых деревень и городков России проехала более 4 тыс. км по Иркутской области и Республике Бурятия в поисках самых привлекательных населенных пунктов страны. Но нашла нечто большее

Разговор с духами Дымка-смог делает все вокруг призрачным и мистическим: то появляются, то исчезают горы, деревья и деревни. На дорогу постоянно выходят невозмутимые коровы — не зевай! Если бы сказочник Миядзаки не родился в Японии, то точно появился бы в Бурятии. Мягкие зеленые мхи, древние деревья и камни, реки, водопады — и еще что-то большее, незримое — есть здесь. Как и в мультфильмах волшебника Хаяо.

Духи здесь не часть мифологии, а такая же реальность, как подпирающие небо Саяны. — Надо побурханить, — наш проводник Сергей Меншиков останавливает машину у большого святилища. Не попросишь духов о белой дороге — можно и не доехать. На священном месте духам оставляют небольшой дар. Монетку, обязательно вверх орлом, конфету, ленту. Кто-то "брызгает" молоком или водкой. Обращаются к предкам, духам гор. Отсюда видно и самую высокую точку Восточных Саян — гору Мунку-Сардык. — Без оружия здесь не ездят — зверя много. И медведей, и волков. — Верь-не-верь, а поблагодарить надо. Наши бабушки и дедушки хранят нас. Обрывки разговоров, пожелания хорошей дороги уносит ветер. Еще несколько десятков лет назад дороги в Окинский район не было, пользовались малой авиацией или добирались на лошадях. Возможно, поэтому в кольце Саянских гор и сохранилась культура малого народа — сойотов. Дорога петляет вдоль границы с Монголией, открывая то гольцы, то озера и стремительные реки. Темно- и светло-зеленый, изумрудный, сменяют друг друга, как в детском калейдоскопе. У хайнаков вздорный характер — Каждое утро, когда я дою коров, первое молоко отдаю духам — брызгаю его с ложки с девятью дырочками, — Дарицу показывает деревянную ложку с вырезанной головой лошади. — Мы с мужем держим яков, коров и хайнаков. Хайнак — смесь яка и коровы. Животное со вздорным характером — так считает Дарицу.

Описание Дарицу Гомбоева показывает хайнака © Вера Костамо/ТАСС

Редкое для сойотов имя женщине дал дедушка: прибавил к обычному имени Дари ласковое "цу". Родилась она в селе Сорок, там же училась в школе, потом в училище, работала в школьной библиотеке. В 25 лет вышла замуж и приехала сюда — в Гарган. Место, названное по имени реки. — В конце 90-х муж работал в колхозе. Потом он закрылся, и людям предложили паи. Так мы начали свое хозяйство, стали разводить яков, — говорит Дарицу. — Наша самая большая проблема — хищники. В этом году одних волков поймали 148 голов. Телят мало из-за них. Жеребята тоже страдают. В теплое время года сойоты живут в летниках (летние пастбища выше в горах), уезжают туда в начале июня, возвращаются в августе. За это время рядом с зимником отрастает трава, важно, чтобы корм остался на весну и зиму. — Яков держать выгодно, в основном они ищут питание в горах. Сено мы готовим хайнакам. Якам очень тяжело, если выпадает много снега, они не копытят. Мы их подкармливаем.

Станет ли выращивать мохнатых яков или "красных" монгольских коров кто-то из трех детей — Дарицу не знает. Дулма, Санжа и Амгалан учились в сорокской школе-интернате за 35 км от дома, к родителям приезжали на выходные. Сейчас выросшие дети выбрали город. Дочь работает в Иркутске. Один сын учится в университете на строителя. Второй — в машиностроительном колледже. На каникулах сыновья приехали помочь косить сено. — Когда сын был маленьким, говорил: я останусь коров пасти. Надеюсь, кто-нибудь из детей продолжит наше дело. Не бросят. В ноябре после забоя скота Дарицу с мужем покупают продукты на год. Примерно восемь мешков муки, коробками макароны, чай и прочее. Еще 15 мешков соли для скота. В магазин ездят за сладостями. Отправляют деньги детям. Скучать по уехавшим сыновьям и дочери Дарицу некогда: работы много. Свои традиции сойоты сохранили. И сейчас Дарицу встречает гостей белой пищей (молочные продукты). — Белая пища особенная. В нее нельзя втыкать нож или вилку. Если приехали гости, их сразу угощают молоком. Этот обычай в основном — в белый месяц — Сагаалган. Считается, что такая пища приносит светлые помыслы. Каждую осень из молока яков и хайнаков (жирность — 6–8%) Дарицу варит 40–50 л заготовки для напитка арса. Процесс долгий: молоко две недели прокисает в деревянных бочках, затем варится в котле и снова убирается в бочки. К этой заготовке потом добавляют красную (ржаную) муку и воду — снова варят. Заготовка хранится долго, ее можно брать с собой. Пить полезно для суставов и костей. Кроме этого, из молока делают сметану, творог, мягкий сыр. Из мяса — позы (буряты говорят, буузы), варят супы. Дарицу показывает красный хадак — длинный шарф для проведения обрядов. На нем несколько раз в неделю, только в определенные дни, огню преподносят в дар еду. — Это обязательно делает мужчина, он надевает шапку и повязывает ремень. Чистит печку, разжигает огонь и преподносит еду. Чтобы все было нормально, у детей все хорошо, чтобы огонь не злился на нас, — рассказывает Дарицу. В начале каждого месяца женщины варят зоохэй (второе название — саламат) из воды, сливочного масла и муки. Напиток для обряда не солят и не добавляют сахар. Обряд проводится для того, чтобы горы были благосклонны.

— Мама варила и научила нас. Это бурятская кухня. Для бурханов это особенная еда. Национальной одежды у Дарицу нет, хотя говорит, что традиционный костюм становится модным. Например, на свадьбах. — Сначала родственники жениха едут в дацан, спрашивают у ламы, в какой день ехать свататься. В назначенную дату приезжают в дом невесты и договариваются о браке. Родственники мужа приносят в семью невесты синий хадак. Кладут его на алтарь и зажигают свечу. Со стороны жениха приезжает обязательно нечетное число мужчин-родственников. Со стороны невесты готовят угощения и накрывают стол, за ним все и решают. Жених и невеста до сватовства могут быть знакомы несколько лет. Если все договариваются, то опять едут к ламе, и он определяет день свадьбы. В основном свадьбы справляют осенью. Редко — весной. В конце ноября семья забивает яка. Чтобы мяса хватило на всю зиму. Некоторые кости животного не выбрасывают: юноши и мужчины копят их для соревнований. Каждый спортсмен приносит с собой на праздник заранее приготовленные кости, складывает в общую кучу. А дальше по жребию соревнующиеся разбивают кости об руку. Разбить кость надо с одного удара, не сломал — выбываешь. Дарицу пытается показать, но не получается, смеется — это для мальчишек. Обычная жизнь Летник Анатолия далеко. Дальше только потухшие вулканы. По дороге к его пастбищам нужно проехать мимо стелы племени хонгодоров (крупная бурятская этническая группа). Шесть столбов — сэргэ, стоящие вокруг, обозначают районы, заселенные хонгодорами. По обычаю вокруг стелы нужно проехать по часовой стрелке. Едешь вперед — здороваешься, назад — прощаешься. Дальше, у поселка Саяны, находятся многокилометровые поля застывшей лавы. Похожие на заснувшего века назад дракона. Около шести утра легкий свет окрашивает одну гору за другой. Меняет цвет, настроение, ненадолго задерживается и оставляет только серую дымку.

Анатолий выходит доить корову. Солнце снова появляется, добирается до рыжих боков животного, перебегает на теленка — теплеет. — Доить коров меня научила мама, — говорит Анатолий. — В семье было десять детей, и я — старший. Нужно было помогать. Сейчас такие многодетные семьи — редкость. Хотя отношение к детям у сойотов особенное. Сироты никогда не останутся без семьи. Их обязательно заберут родственники. Хищники для Анатолия, как и для Дарицу, тоже проблема. Говорит, что около 100 волчат приходится отлавливать каждый год. Рядом, под горой — Анатолий машет рукой в том направлении — живет пара волков. На них он не охотится, считает, что местные хищники не пускают чужих, а проходной волк уничтожает все. Рядом с летником течет ледяная быстрая река. За водой Анатолий ходит с ведрами и коромыслом. Чтобы напоить скот, сходить к реке нужно много раз. — Кто тут водится? Хариус. Че-е-ерный. Глаза бо-о-ольшие, — Анатолий смотрит, какое на нас произвело впечатление его описание. Смеется.

Как-то жена Анатолия Лариса собирала у подножия гор шиповник, мужчина решил подняться выше. Наткнулся на камень и под ним увидел кусок железа с надписью на монгольском. — Интересно стало. Грунт убрал и вытащил ведро. Там оказалось шесть статуэток Будды. Одна очень тяжелая — золотая. Все ламе отдал. Шаманы Сергей везет нас к пещере шаманки. Жилье, находящееся на склоне горы, совсем не видно с дороги. Раньше, когда женщина еще принимала посетителей, каждый нес ей дар. У кого нечем было заплатить, поднимался в гору с охапкой дров. Пещера очень маленькая, сложно представить, как в ней можно перезимовать. Люди до сих пор приходят в это место. На низком столе лежит много инструментов, как детских, так и вполне настоящих. Видимо, просят у шаманки удачи в работе.

Тут же россыпью лежат конфеты. Если приглядеться — внутри фантиков пусто — сахар съели муравьи. Буддизм и шаманизм без конфликтов уживаются на одной территории. Люди ходят как к ламам, так и к шаманам. В поселке Саяны, в непримечательном доме живет шаман Булат. Прийти за помощью к нему может каждый. Сегодня к нему очередь. — Мой дед был шаманом, поэтому я понимал, что, возможно, это передастся и мне. Мне был 41 год, когда я заболел. Поехал к шаману, жил он далеко. Был дедушкой за 70 лет. Он мне и сказал, что у меня шаманская болезнь, и провел обряд. Я занимаюсь этим восемь лет. Уже не страшно. Когда начинаешь — да. Булат считает, что умения шамана — это не дар, а тяжелый труд, от которого нельзя отказаться. — Я вижу по глазам людей, кто они. Меня начинает толкать изнутри. Если я понимаю, что они много зла делают, не принимаю таких. Мне бывает очень тяжело среди людей. Не мешая друг другу Сергей дружит с сойотами много лет. Однажды случайно заехал в этот район и стал ездить каждый месяц. По профессии охотовед, Сергей шьет меховую одежду. Шить начал после армии, не было своей машинки — брал у соседей. Почти в 40, не зная языка, поехал учиться в Грецию.