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Между Санкт-Петербургом и Выборгом пустят дополнительные "Ласточки" на выходные

Дополнительные поезда назначили для обеспечения повышенного спроса пассажиров на выходных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Дополнительные скоростные поезда "Ласточка" пойдут между Санкт-Петербургом и Выборгом для обеспечения повышенного спроса пассажиров на выходных. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

"11 и 12 сентября 2021 года назначается дополнительная пара поездов "Ласточка" на участке Санкт-Петербург - Выборг: поезд № 7917 Санкт-Петербург-Финляндский - Выборг, отправление - 11:53, прибытие - 13:08; поезд № 7920 Выборг - Санкт-Петербург-Финляндский - Выборг, отправление - 18:35, прибытие - 19:50", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в компании сообщили об увеличении с 17 сентября количества остановок на маршруте скоростных поездов "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом. По пути следования составы будут делать остановки в Трубниково и Торфяном в Ленобласти.

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