Ледокол "Арктика", подвалы Гознака и подвеска Фаберже. Гуляя по индустриальному Петербургу

Санкт-Петербург — не только Эрмитаж, Кунсткамера и красивая архитектура, это еще и первые отечественные паровозы, пароходы, автомобили. В Петербурге и Ленинградской области более 800 крупных и средних предприятий, около 30 из них — крупнейшие в России, при многих открыты музеи. Недавно появилось и понятие "промышленный туризм". Наш корреспондент посетил несколько объектов, чтобы попытаться определить самые интересные маршруты индустриальной направленности

Кронштадтский морской завод "Завод задумывался как судостроительный и назывался сначала Пароходный завод. Он должен был строить железные, а потом бронированные корабли для военного флота. Здесь зарождалось первое в России железное пароходостроение, — рассказывает пресс-секретарь предприятия Глеб Чубинский-Надеждин. — Но началась Крымская война, сюда подобрался англо-французский флот, который начал бомбардировать Кронштадт. Стало понятно, что здесь судостроительный завод делать опасно". Даже если бы при постройке на здания завода с частично сохранившейся штукатуркой не нанесли даты "1858", "1860", "1899", благодаря их архитектуре, степени сохранности и какому-то неуловимому духу истории попавший сюда турист сразу оказывается в прошлом. Первое, что видят посетители, — розовое одноэтажное здание "Мастерских для построения стальныхъ катеровъ".

Внутри на небольшой площади у проходной — стенды с фотографиями, схемами, разбитыми по хронологии, в соответствии с этапами развития завода. Его закончили строить в 1858 году, здесь стали заниматься в основном ремонтом и доводкой кораблей и гражданских судов. "В здешних доках побывал первый в мире брустверно-башенный броненосец "Петр Великий", считавшийся мощнейшим для своего времени, ледокол "Красин" (проходил ремонт перед спасением челюскинцев в 1934 году, сейчас стоит на Неве в качестве судна-музея), реконструировался знаменитый крейсер "Аврора" и ремонтировался барк "Крузенштерн", — говорит историк. — Кроме того, завод выпустил первые в нашей стране исследовательские глубоководные аппараты, здесь создавались первые корабли для космической отрасли — например, судно "Чумикан", на палубе которого установлены огромные "тарелки", обращенные в космос для приема сигналов от спутников". Территория завода похожа на городок со своими рощами, каналами и тропинками. "Мы сейчас идем по бывшему Шлюпочному каналу. Когда-то здесь была вода, она выходила прямо в акваторию завода. Сам завод, когда его построили, находился на острове", — рассказывает собеседник.

Описание Исторические цеха Кронштадтского морского завода, в них и сейчас располагается производство © Олег Павленко/ТАСС

Исторический двор завода называется "квадрат". Все здания здесь — памятники архитектуры федерального значения. Раньше в них располагались производства, администрация и вспомогательные службы Пароходного завода. Здесь и сейчас работают производственные цеха. "Квадрат" внутри выглядит как готовая съемочная площадка. Глеб подтверждает: съемочные группы действительно не раз интересовались этим местом, но разрешение от руководства завода никому получить не удалось. После "квадрата" выходим на главный причал и набережную завода. Здесь и сейчас стоит на ремонте пара кораблей. Подходим к самому старому доку — 1846 года постройки, который сейчас носит имя Сургина, а раньше назывался Николаевским. "Назначение любого дока в том, чтобы произвести ремонт подводной части судна. Подводную часть корпуса надо периодически осматривать и ремонтировать, тем более что она находится в агрессивной среде — воде. Нуждаются в профилактике и винты, рулевые механизмы, корпус, а также системы водозабора и водоотдачи. Это главная задача любого дока", — объясняет Глеб.

Описание Док им. М.И. Сургина © Олег Павленко/ТАСС

Когда в доке нет воды, он похож на Колизей или сцену античного театра, где на специальных подставках (кильблоках, сделанных из дерева и металла) установлен корабль. "Каждый кильблок выдерживает по несколько тонн веса. Для каждого корабля и судна кильблоки выстраиваются по индивидуальному рисунку. Руководит всеми доковыми операциями докмейстер, в распоряжении которого бригады специалистов", — сообщает Глеб. По пути к следующему доку встречаются торчащие прямо из набережной части старинных пушек — их используют как швартовы. Док "Памяти трех эсминцев" построили в 1876 году.

Описание Док "Памяти трех эсминцев" © Олег Павленко/ТАСС

"В годы Гражданской войны англичане регулярно подходили к Кронштадту и нападали на русские корабли, которых много стояло после знаменитого Ледового похода, после Первой мировой войны. Нашим приходилось отражать атаки. Однажды четыре эсминца Красного Балтийского флота отправились в рейд — устанавливать мины для обороны Кронштадта, но три из них подорвались на минах противника. Погибли около 500 человек, это была огромная катастрофа. В память об этом док и переименовали", — рассказывает историк. Самый большой док на заводе — открытый в 1914 году док имени Велещинского. Его длина 236 м, ширина — почти 46 м, а высота — 10,8 м, примерно с четырехэтажный дом. "Вот на этом месте, где мы стоим, император Николай II и Александра Федоровна и открыли док, закладка которого производилась в 1908 году. В церемонии участвовал Иоанн Кронштадтский. Все четыре сухих заводских дока имеют богатую историю. Такого количества исторических доков нет ни у кого в России", — говорит историк.

Описание Ледокол "Арктика" на ремонте в доке имени Велещинского © Олег Павленко/ТАСС

Совсем недавно здесь под стать самому доку стоял огромный ледокол "Арктика" — один из самых мощных в мире. В нем заменили двигатель, который, к слову, весит 300 т. Для работ соорудили специальные леса, после чего бригада сварщиков вырезала огромное отверстие с боковой обшивки корабля, чтобы извлечь неисправный двигатель и установить новый. Завод открыт для посещения школьниками и студентами, экскурсии организуют соответствующие учебные заведения. Музей истории денег АО "Гознак" Прогремел полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Я в Кронверкской куртине — так называется стена, соединяющая бастионы крепости Меншиков и Головкин. Стену между бастионами построили в камне в 1708–1709 годах. Попадая в его сводчатые казематы, чувствуешь мощь — толщина стен доходит до 2,5 м. После реставрации, продолжавшейся более 15 лет, помещения западной части Кронверкской куртины впервые открыты для посетителей. Сегодня здесь проводят мастер-класс по ручному отливу особой бумаги, который теперь станет регулярным.

Описание Здание Аннинского кавальера, в котором расположен Музей истории денег © Solodov Aleksei/Shutterstock/FOTODOM

"Мы предлагаем посетителям Петропавловской крепости ручной отлив бумаги. Для производства современных банкнот, защищенных документов специальная бумага — главная основа, то, на чем, собственно, это все печатается. И самое интересное, что технология машинного производства бумаги относительно недавняя — самое начало XIX века. До этого времени бумага, в том числе с водяными знаками, производилась вручную, и сегодня мы предоставляем возможность участвовать именно в таком производстве," — рассказывает генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Перед мастер-классом все проходят инструктаж по технике безопасности. Всем выдают одноразовые халаты — в процессе можно испачкаться. Мы проходим в помещение, где расположено оборудование для ручного отлива бумаги. "Поддерживалась эта технология до середины XX века, а несколько десятилетий назад в России она, к сожалению, была утрачена. Нам потребовалось время, чтобы эту технологию восстановить. Так что сегодня я с радостью представляю старую новую технологию ручного отлива бумаги", — продолжает Трачук.

Описание Процесс формирования бумажного листа с водяным знаком © Олег Павленко/ТАСС

Процесс начинается с подготовки сырья — хлопка. Главный специалист выставочного комплекса АО "Гознак" Радомир Сусоров соединяет хлопок с водой и в специальной мельнице — ролле — получает бумажную массу. "Это шумный и длительный процесс, поэтому массу для мастер-класса мы уже подготовили на большом ролле, стоящем в отдельном помещении. Здесь можно увидеть, как это работает в принципе", — объясняет Радомир. Компактная модель ролла готовит бумажную массу при помощи ротора и ножей. Затем туда погружается специальная рамка с плетеной проволочной сеткой, часть массы вычерпывается. "На этом этапе уже уходит часть воды, на рамке более плотная масса, виден будущий лист, — показывает и рассказывает Радомир. — После чего мы производим перекладывание получившегося листа на горку. На этом этапе удаляется еще примерно 10% воды. Сейчас мы можем уже видеть будущий водяной знак".

Листы прокладываются между собой сукном, чтобы отвести влагу и предотвратить слипание. Потом — отжим стопы на винтовом прессе. "Это — заслуженный исторический агрегат, ему более 100 лет, он изготовлен на заводе Сан-Галли (Франц Карлович Сан-Галли — российский промышленник, имел ряд предприятий в Петербурге — прим. ТАСС) еще до революции. В данном случае приспособлен нами для отжима первой степени. Мы можем его вращать и видеть, как вода выделяется из массы. Получившуюся влагу мы собираем. Сейчас влажность стопы уменьшилась еще примерно на 15%. Для ускорения сейчас мы с вами дополнительно отожмем ее на гидравлическом прессе", — продолжает Радомир. Завершающий этап сушки бумаги выполняется в специальном цилиндре при температуре выше 100 градусов. Пока бумага сушится, проходим к печатному станку английской марки Hopkinson and Cope. "Ему в следующем году исполнится 160 лет. Это подлинное оборудование, на котором работали печатники все это время", — отмечает Радомир. Здесь можно попробовать технологию высокой печати, которая использовалась в том числе и при печати банкноты.

Описание Нанесение краски на оттиск, который послужит основой для печати открытки © Олег Павленко/ТАСС

На рабочем пространстве станка — печатное клише, с помощью которого будет выполняться оттиск. "Нужно собрать краску на валик, нанести на клише и раскатать, чтобы наполнить высокий рельеф на форме краской, которая затем будет перенесена на бумагу", — объясняет Радомир. Получившуюся открытку, как и высохшую к тому времени бумагу с водяными знаками, посетители получают на память. К выходу идем по стеклянному полу, который позволяет увидеть помещения исторического первого этажа куртины, находящиеся сейчас на глубине около 2 м — на столько поднялся уровень земли с начала XVIII века. На высокие своды казематов с кое-где отломанным, но в целом хорошо сохранившимся кирпичом и почти белым известковым раствором поневоле останавливаешься полюбоваться. В планах "Гознака" — организовать здесь и мастер-класс по чеканке сувенирных жетонов. Музей истории денег открыт ежедневно. Его могут посетить все желающие, купив билет в кассах музея. Трижды в день — в 13:00, 15:00 и 18:30 — проводятся обзорные экскурсии. Императорский ювелирный дом "Русские самоцветы" Около 16:00 я у метро "Ладожская" — иду в "Русские самоцветы". Им в следующем году — 110 лет, предприятие было создано в 1912 году по указу императора Николая II. В разное время здесь создали эмблемы серпа и молота на башнях Кремля, для которых потребовалось около 7 тыс. камней, и драгоценную камею в подарок Рональду Рейгану в честь подписания с Михаилом Горбачевым Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Камнерезы завода участвовали в реставрации элементов иконостаса Спаса на Крови и во многих других проектах. Кроме того, предприятие — один из продолжателей традиций Карла Фаберже. Оно и по сей день изготавливает ювелирные украшения, столовое серебро и предметы интерьера в техниках гильошированной эмали и филиграни. Придя сегодня на завод, можно почувствовать себя хотя бы отчасти великим ювелиром.

На мастер-классе всех встречает менеджер отдела маркетинга "Русских самоцветов" Любовь Шерстнева. Группа будет расписывать ювелирное украшение — яйцо-подвеску — в технике перегородчатой эмали. Перед нами — необходимые инструменты и заготовки, позолоченные и посеребренные подвески. "У вас две салфетки. На синюю будем выкладывать стразы, которые будем вставлять во второй части мастер-класса. Белая — гигиеническая", — говорит Шерстнева. Закрепляем подвеску в зажиме. "Нужно проверить, хорошо ли закреплено", — подсказывает Любовь.

"Инструмент, которым мы будем работать, — игла. Она должна быть более или менее длинной, чтобы было удобно красить наши изделия", — продолжает Любовь. "У нас есть заготовка, посмотрите на нее внимательно, подумайте, в каких цветах вы хотите ее сделать. Предстоит довольно сложная работа. Можете обратиться к образцам, но не хотелось бы, чтобы вы их повторяли — вы можете лучше. Поэтому подумайте: вспомните свой гардероб, ваших любимых мультперсонажей, вспомните то, что вы любите и какие цвета, какое у вас сегодня настроение. Это очень важно и невероятно приятно — выражать себя через цвет".

Описание Нанесение эмали на подвеску © Олег Павленко/ТАСС

В ювелирном дизайне принято сочетать не больше трех цветов — например, зеленый, синий и белый. Всего у нас семь эмалей: красная, желтая, синяя, фиолетовая, зеленая, прозрачная и белая. "Мы сейчас будем смешивать эмали и подыскивать важный и красивый для вас оттенок. У нас есть белая гамма, желтая (медовая), малиновая (рубин). Ювелирные эмали стремятся к цвету естественных минералов — это кобальт, сапфир, изумруд, рубин, — рассказывает Любовь. — Эмали есть прозрачные и глухие. Эта подвеска ориентирована на прозрачные эмали. То есть после покрытия эмалью мы будем видеть металл. Но мы также можем использовать глухие эмали — белый, фиолетовый и красный".

Описание Продукция "Русских самоцветов", выполненная в технике гильошированной эмали © Олег Павленко/ТАСС

Ювелирную эмаль нужно постоянно перемешивать, чтобы она не затвердела. Финальное затвердение нам понадобится, когда мы загрузим подвески с нанесенным рисунком в печь. "Обратите внимание, эмаль в эмаль не проникает — они ложатся слоями. Соответственно, из этого мы можем получить дополнительные декоративные свойства. Я добавила красный цвет, но сильно его не замешивала. Получились интересные разводы, как мраморные. Но если я продолжу смешивать, будет новый оттенок — нежно-розового цвета", — учит Любовь. Наносим эмаль с помощью иглы. Дело кропотливое, нужно подцеплять эмаль по капельке на иглу и аккуратно наносить на подвеску. Эмаль "послушная", она не растекается и не "убегает". "Надо быть очень аккуратным. Я ничего не размазываю, никуда не тороплюсь. Я позволяю этой пленочке эмали лечь на металл", — подсказывает Любовь.

Описание Отправка подвесок с нанесенным рисунком в печь для запекания эмали © Олег Павленко/ТАСС