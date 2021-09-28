Ледокол "Арктика", подвалы Гознака и подвеска Фаберже. Гуляя по индустриальному Петербургу

Кронштадтский морской завод
"Завод задумывался как судостроительный и назывался сначала Пароходный завод. Он должен был строить железные, а потом бронированные корабли для военного флота. Здесь зарождалось первое в России железное пароходостроение, — рассказывает пресс-секретарь предприятия Глеб Чубинский-Надеждин. — Но началась Крымская война, сюда подобрался англо-французский флот, который начал бомбардировать Кронштадт. Стало понятно, что здесь судостроительный завод делать опасно".
Даже если бы при постройке на здания завода с частично сохранившейся штукатуркой не нанесли даты "1858", "1860", "1899", благодаря их архитектуре, степени сохранности и какому-то неуловимому духу истории попавший сюда турист сразу оказывается в прошлом.
Первое, что видят посетители, — розовое одноэтажное здание "Мастерских для построения стальныхъ катеровъ".
Внутри на небольшой площади у проходной — стенды с фотографиями, схемами, разбитыми по хронологии, в соответствии с этапами развития завода. Его закончили строить в 1858 году, здесь стали заниматься в основном ремонтом и доводкой кораблей и гражданских судов.
"В здешних доках побывал первый в мире брустверно-башенный броненосец "Петр Великий", считавшийся мощнейшим для своего времени, ледокол "Красин" (проходил ремонт перед спасением челюскинцев в 1934 году, сейчас стоит на Неве в качестве судна-музея), реконструировался знаменитый крейсер "Аврора" и ремонтировался барк "Крузенштерн", — говорит историк. — Кроме того, завод выпустил первые в нашей стране исследовательские глубоководные аппараты, здесь создавались первые корабли для космической отрасли — например, судно "Чумикан", на палубе которого установлены огромные "тарелки", обращенные в космос для приема сигналов от спутников".
Территория завода похожа на городок со своими рощами, каналами и тропинками. "Мы сейчас идем по бывшему Шлюпочному каналу. Когда-то здесь была вода, она выходила прямо в акваторию завода. Сам завод, когда его построили, находился на острове", — рассказывает собеседник.
Исторический двор завода называется "квадрат". Все здания здесь — памятники архитектуры федерального значения. Раньше в них располагались производства, администрация и вспомогательные службы Пароходного завода. Здесь и сейчас работают производственные цеха.
"Квадрат" внутри выглядит как готовая съемочная площадка. Глеб подтверждает: съемочные группы действительно не раз интересовались этим местом, но разрешение от руководства завода никому получить не удалось.
После "квадрата" выходим на главный причал и набережную завода. Здесь и сейчас стоит на ремонте пара кораблей. Подходим к самому старому доку — 1846 года постройки, который сейчас носит имя Сургина, а раньше назывался Николаевским.
"Назначение любого дока в том, чтобы произвести ремонт подводной части судна. Подводную часть корпуса надо периодически осматривать и ремонтировать, тем более что она находится в агрессивной среде — воде. Нуждаются в профилактике и винты, рулевые механизмы, корпус, а также системы водозабора и водоотдачи. Это главная задача любого дока", — объясняет Глеб.
Когда в доке нет воды, он похож на Колизей или сцену античного театра, где на специальных подставках (кильблоках, сделанных из дерева и металла) установлен корабль.
"Каждый кильблок выдерживает по несколько тонн веса. Для каждого корабля и судна кильблоки выстраиваются по индивидуальному рисунку. Руководит всеми доковыми операциями докмейстер, в распоряжении которого бригады специалистов", — сообщает Глеб.
По пути к следующему доку встречаются торчащие прямо из набережной части старинных пушек — их используют как швартовы. Док "Памяти трех эсминцев" построили в 1876 году.
"В годы Гражданской войны англичане регулярно подходили к Кронштадту и нападали на русские корабли, которых много стояло после знаменитого Ледового похода, после Первой мировой войны. Нашим приходилось отражать атаки. Однажды четыре эсминца Красного Балтийского флота отправились в рейд — устанавливать мины для обороны Кронштадта, но три из них подорвались на минах противника. Погибли около 500 человек, это была огромная катастрофа. В память об этом док и переименовали", — рассказывает историк.
Самый большой док на заводе — открытый в 1914 году док имени Велещинского. Его длина 236 м, ширина — почти 46 м, а высота — 10,8 м, примерно с четырехэтажный дом.
"Вот на этом месте, где мы стоим, император Николай II и Александра Федоровна и открыли док, закладка которого производилась в 1908 году. В церемонии участвовал Иоанн Кронштадтский. Все четыре сухих заводских дока имеют богатую историю. Такого количества исторических доков нет ни у кого в России", — говорит историк.
Совсем недавно здесь под стать самому доку стоял огромный ледокол "Арктика" — один из самых мощных в мире. В нем заменили двигатель, который, к слову, весит 300 т. Для работ соорудили специальные леса, после чего бригада сварщиков вырезала огромное отверстие с боковой обшивки корабля, чтобы извлечь неисправный двигатель и установить новый.
Завод открыт для посещения школьниками и студентами, экскурсии организуют соответствующие учебные заведения.
Музей истории денег АО "Гознак"
Прогремел полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Я в Кронверкской куртине — так называется стена, соединяющая бастионы крепости Меншиков и Головкин.
Стену между бастионами построили в камне в 1708–1709 годах. Попадая в его сводчатые казематы, чувствуешь мощь — толщина стен доходит до 2,5 м. После реставрации, продолжавшейся более 15 лет, помещения западной части Кронверкской куртины впервые открыты для посетителей. Сегодня здесь проводят мастер-класс по ручному отливу особой бумаги, который теперь станет регулярным.
"Мы предлагаем посетителям Петропавловской крепости ручной отлив бумаги. Для производства современных банкнот, защищенных документов специальная бумага — главная основа, то, на чем, собственно, это все печатается. И самое интересное, что технология машинного производства бумаги относительно недавняя — самое начало XIX века. До этого времени бумага, в том числе с водяными знаками, производилась вручную, и сегодня мы предоставляем возможность участвовать именно в таком производстве," — рассказывает генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Перед мастер-классом все проходят инструктаж по технике безопасности. Всем выдают одноразовые халаты — в процессе можно испачкаться. Мы проходим в помещение, где расположено оборудование для ручного отлива бумаги.
"Поддерживалась эта технология до середины XX века, а несколько десятилетий назад в России она, к сожалению, была утрачена. Нам потребовалось время, чтобы эту технологию восстановить. Так что сегодня я с радостью представляю старую новую технологию ручного отлива бумаги", — продолжает Трачук.
Процесс начинается с подготовки сырья — хлопка. Главный специалист выставочного комплекса АО "Гознак" Радомир Сусоров соединяет хлопок с водой и в специальной мельнице — ролле — получает бумажную массу.
"Это шумный и длительный процесс, поэтому массу для мастер-класса мы уже подготовили на большом ролле, стоящем в отдельном помещении. Здесь можно увидеть, как это работает в принципе", — объясняет Радомир. Компактная модель ролла готовит бумажную массу при помощи ротора и ножей.
Затем туда погружается специальная рамка с плетеной проволочной сеткой, часть массы вычерпывается.
"На этом этапе уже уходит часть воды, на рамке более плотная масса, виден будущий лист, — показывает и рассказывает Радомир. — После чего мы производим перекладывание получившегося листа на горку. На этом этапе удаляется еще примерно 10% воды. Сейчас мы можем уже видеть будущий водяной знак".
Листы прокладываются между собой сукном, чтобы отвести влагу и предотвратить слипание. Потом — отжим стопы на винтовом прессе.
"Это — заслуженный исторический агрегат, ему более 100 лет, он изготовлен на заводе Сан-Галли (Франц Карлович Сан-Галли — российский промышленник, имел ряд предприятий в Петербурге — прим. ТАСС) еще до революции. В данном случае приспособлен нами для отжима первой степени. Мы можем его вращать и видеть, как вода выделяется из массы. Получившуюся влагу мы собираем. Сейчас влажность стопы уменьшилась еще примерно на 15%. Для ускорения сейчас мы с вами дополнительно отожмем ее на гидравлическом прессе", — продолжает Радомир.
Завершающий этап сушки бумаги выполняется в специальном цилиндре при температуре выше 100 градусов.
Пока бумага сушится, проходим к печатному станку английской марки Hopkinson and Cope. "Ему в следующем году исполнится 160 лет. Это подлинное оборудование, на котором работали печатники все это время", — отмечает Радомир. Здесь можно попробовать технологию высокой печати, которая использовалась в том числе и при печати банкноты.
На рабочем пространстве станка — печатное клише, с помощью которого будет выполняться оттиск. "Нужно собрать краску на валик, нанести на клише и раскатать, чтобы наполнить высокий рельеф на форме краской, которая затем будет перенесена на бумагу", — объясняет Радомир.
Получившуюся открытку, как и высохшую к тому времени бумагу с водяными знаками, посетители получают на память.
К выходу идем по стеклянному полу, который позволяет увидеть помещения исторического первого этажа куртины, находящиеся сейчас на глубине около 2 м — на столько поднялся уровень земли с начала XVIII века. На высокие своды казематов с кое-где отломанным, но в целом хорошо сохранившимся кирпичом и почти белым известковым раствором поневоле останавливаешься полюбоваться.
В планах "Гознака" — организовать здесь и мастер-класс по чеканке сувенирных жетонов.
Музей истории денег открыт ежедневно. Его могут посетить все желающие, купив билет в кассах музея. Трижды в день — в 13:00, 15:00 и 18:30 — проводятся обзорные экскурсии.
Императорский ювелирный дом "Русские самоцветы"
Около 16:00 я у метро "Ладожская" — иду в "Русские самоцветы". Им в следующем году — 110 лет, предприятие было создано в 1912 году по указу императора Николая II.
В разное время здесь создали эмблемы серпа и молота на башнях Кремля, для которых потребовалось около 7 тыс. камней, и драгоценную камею в подарок Рональду Рейгану в честь подписания с Михаилом Горбачевым Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.
Камнерезы завода участвовали в реставрации элементов иконостаса Спаса на Крови и во многих других проектах. Кроме того, предприятие — один из продолжателей традиций Карла Фаберже. Оно и по сей день изготавливает ювелирные украшения, столовое серебро и предметы интерьера в техниках гильошированной эмали и филиграни. Придя сегодня на завод, можно почувствовать себя хотя бы отчасти великим ювелиром.
На мастер-классе всех встречает менеджер отдела маркетинга "Русских самоцветов" Любовь Шерстнева. Группа будет расписывать ювелирное украшение — яйцо-подвеску — в технике перегородчатой эмали. Перед нами — необходимые инструменты и заготовки, позолоченные и посеребренные подвески.
"У вас две салфетки. На синюю будем выкладывать стразы, которые будем вставлять во второй части мастер-класса. Белая — гигиеническая", — говорит Шерстнева. Закрепляем подвеску в зажиме. "Нужно проверить, хорошо ли закреплено", — подсказывает Любовь.
"Инструмент, которым мы будем работать, — игла. Она должна быть более или менее длинной, чтобы было удобно красить наши изделия", — продолжает Любовь.
"У нас есть заготовка, посмотрите на нее внимательно, подумайте, в каких цветах вы хотите ее сделать. Предстоит довольно сложная работа. Можете обратиться к образцам, но не хотелось бы, чтобы вы их повторяли — вы можете лучше. Поэтому подумайте: вспомните свой гардероб, ваших любимых мультперсонажей, вспомните то, что вы любите и какие цвета, какое у вас сегодня настроение. Это очень важно и невероятно приятно — выражать себя через цвет".
В ювелирном дизайне принято сочетать не больше трех цветов — например, зеленый, синий и белый. Всего у нас семь эмалей: красная, желтая, синяя, фиолетовая, зеленая, прозрачная и белая.
"Мы сейчас будем смешивать эмали и подыскивать важный и красивый для вас оттенок. У нас есть белая гамма, желтая (медовая), малиновая (рубин). Ювелирные эмали стремятся к цвету естественных минералов — это кобальт, сапфир, изумруд, рубин, — рассказывает Любовь. — Эмали есть прозрачные и глухие. Эта подвеска ориентирована на прозрачные эмали. То есть после покрытия эмалью мы будем видеть металл. Но мы также можем использовать глухие эмали — белый, фиолетовый и красный".
Ювелирную эмаль нужно постоянно перемешивать, чтобы она не затвердела. Финальное затвердение нам понадобится, когда мы загрузим подвески с нанесенным рисунком в печь.
"Обратите внимание, эмаль в эмаль не проникает — они ложатся слоями. Соответственно, из этого мы можем получить дополнительные декоративные свойства. Я добавила красный цвет, но сильно его не замешивала. Получились интересные разводы, как мраморные. Но если я продолжу смешивать, будет новый оттенок — нежно-розового цвета", — учит Любовь.
Наносим эмаль с помощью иглы. Дело кропотливое, нужно подцеплять эмаль по капельке на иглу и аккуратно наносить на подвеску. Эмаль "послушная", она не растекается и не "убегает". "Надо быть очень аккуратным. Я ничего не размазываю, никуда не тороплюсь. Я позволяю этой пленочке эмали лечь на металл", — подсказывает Любовь.
Когда рисунок нанесен, подвески отправляются на специальной подставке в печь. Запекание происходит около часа при температуре 80 градусов. Во время ожидания можно пройтись по выставочным залам "Русских самоцветов" и не только увидеть, но и купить продукцию завода: серебряные и золотые украшения, созданные в том числе в любимой технике Карла Фаберже, посуду, сувениры, иконы.
Через час мы получаем готовую, еще теплую уникальную подвеску, сделанную своими руками.
Посетить завод "Русские самоцветы" может любой желающий, предварительно записавшись на сайте предприятия в разделе "Экскурсии".
Олег Павленко