Эксперт: подготовка кадров является важным вопросом для созданной в Чечне инфраструктуры

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики за последние годы провели существенную модернизацию объектов социальной инфраструктуры, теперь же переизбранный руководитель субъекта, вероятнее всего, сделает упор на подготовку профессиональных кадров. Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Вопросы подготовки кадров являются важными для региона, сейчас по ряду таких больших крупных программ субъект участвуют в различных образовательных проектах. Понимаю, что глава субъекта активно работает сейчас по наращиванию человеческого капитала, потому что субъект существенно прирос инфраструктурой, теперь большая задача - наполнить эти проекты содержанием. Без подготовки кадров и переподготовки кадров существующих, конечно, это невозможно, поэтому, наверное, это ключевой вызов для Чеченской Республики сейчас", - сказал собеседник агентства.

Тлисов также подчеркнул, что за годы руководства Рамзана Кадырова в республике произошли значительные преображения. В частности, он отметил, что команде главы субъекта удалось быстро восстановить республику, несмотря на большое количество сложных задач.

Кроме того, по его словам, власти региона активно работают по привлечению инвесторов в регион, развивают садоводство и мелиорацию. "Тот масштаб, которого удалось достичь республике, такой мощный прорыв, является хорошим примером для многих субъектов", - добавил собеседник агентства.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, республиканского парламента пятого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

На выборах главы региона победил Рамзан Кадыров, который по итогам обработки 100% протоколов набрал 99,7% голосов.