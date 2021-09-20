Строительство водовода в дагестанском Буйнакске планируют завершить в 2023 году

МАХАЧКАЛА, 20 сентября./ТАСС/. Правительство Дагестана направило в Минстрой России заявку на финансирование строительства водовода в городе Буйнакске. Ввод объекта запланирован на 2023 год, сообщили в понедельник на сайте правительства региона.

Ранее власти Буйнакска назвали критической ситуацию с водоснабжением города.

"В рамках республиканской инвестиционной программы в 2019-2020 годах разработана проектная документация по объекту "Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска. Строительство водовода Чиркей - Буйнакск" протяженностью 32 км, диаметром 720 мм. Имеется положительное заключение госэкспертизы.

Республикой в Минстрой России подана заявка для финансирования объекта рамках федерального проекта "Чистая вода" на 2022 год. Завершение строительства планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.

По данным властей, сейчас водоснабжение города численностью населения более 70 тыс. человек при потребности в 35 тыс. кубических метров в сутки осуществляется в объеме 15 тыс. куб. м в сутки.

С проблемой водоснабжения город сталкивался в этом году неоднократно. В январе загрязненная питьевая вода стала причиной массового отравления жителей Буйнакска. Тогда власти Дагестана заявили, что намерены модернизировать водопроводные сети: в ближайшие два года в регионе планируют ввести десятки новых объектов, которые позволят обеспечить население качественной водой.