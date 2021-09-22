Обыкновенное чудо, или все дело в практике: чему учат в буддийском университете

Человек ушел. Свет остался
Когда крутишь молитвенный барабан хурдэ, где-то внутри него, нанизанная на ось, "читается" мантра. Деревянные, металлические, маленькие и в человеческий рост, со стершейся краской, недавно обновленные — ежедневно их касаются тысячи рук, и "звучит", не прекращается молитва. При входе в буддийский монастырь — дацан, нужно пройти круг почитания — гороо. Раскрутить десятки барабанов. Считается, что во время прохождения человек накапливает добродетель. Связывается физическое и духовное.
— Опять одни туристы, — бросает женщина своему спутнику, перед тем как запустить по часовой стрелке — ходу Солнца — ритуальный барабан. На стойке, держащей хурдэ, насыпан рис, монеты и конфеты, хотя подношения рекомендовано делать внутри храмов.
Неудивительно, что верующих и посетителей много. Иволгинский дацан — центр буддийской традиционной сангхи (общины) России. Для кого-то место почитания, для кого-то экзотика. Монастырь делится на две части: храмовый комплекс и жилую территорию — скромные деревянные дома. Во время прохождения гороо можно увидеть выставленные в окнах таблички. Например, что здесь принимает лама-астролог. В дацане находится единственный в России буддийский университет "Даши Чойнхорлин".
Яркие, непривычной архитектуры — дуганы-храмы открыты. Посетить можно любой, одно из обязательных правил — не поворачиваться спиной к изображению Будды.
Главная драгоценность дацана — нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Летом 1927 года Итигэлов собрал учеников, сел в позу лотоса и попросил их читать специальную молитву — благопожелание для умершего. Ученики не согласились, тогда хамбо-лама начал читать ее сам, им не оставалось ничего другого, как подхватить ее за учителем. Так, находясь в состоянии медитации, Итигэлов ушел в нирвану.
Тело было захоронено в кедровом кубе. По завещанию самого Итигэлова его тело навещали два раза и убеждались в его неизменном состоянии. В 2002 году хамбо-лама был перенесен в Иволгинский дацан.
Женщина у одного из дуганов на выставленном на крыльцо столе продает сувениры. У нее можно купить билет на посещение храма-дворца, где находится Итигэлов. Стоимость — ургэл, подношение.
В дугане пусто, только у входа лама беседует с посетительницей. В центре за стеклом сидит Итигэлов. Человек, который покинул тело, как наскучившую комнату. Говорят, что перед встречей с ним нужно правильно настроиться. С достойными хамбо-лама каким-то образом "общается".
— Как вы думаете, он живой? — мужчина только что вышел из дугана.
Жив или нет человек, прошедший дорогой Будды, каждый решает сам. Такой же вопрос: чудо это или результат практики и самосовершенствования.
Но то, что в оставленной комнате горит свет, — абсолютно точно.
"Лама" с шести лет
— Что важнее, ум или душа? — Зоригто Аюшеев, студент факультета философии буддийского университета "Даши Чойнхорлин", не задумываясь отвечает, — доброе сердце.
Зоригто вырос в Иволге, говорит, что его семья самая обыкновенная — все буддисты.
— Первый раз меня спросили в шесть лет — кем я хочу быть, я ответил — ламой. Всегда знал, кем стану в будущем. Сейчас я понимаю, что это кармические отпечатки — этим я занимался и в прошлых жизнях. Буддистская теория причинно-следственной связи говорит, что наше нынешнее положение — это отклик того, чем мы занимались раньше. А что будет дальше — находится в наших руках. Понятие судьбы мы не принимаем: 70 процентов зависит от самого человека, — считает Зоригто.
Система обучения в университете отличается от светской. День начинается со студенческого молебна — хурала. Так молодые люди настраиваются на предстоящий день. Завтракают, питание, проживание и обучение для студентов бесплатное. Дальше послушники принимают участие в молебнах вместе со штатными ламами. Потом начинаются лекции.
Днем студенты заучивают, то что прошли утром. Вечером проводятся диспуты, где они оттачивают мастерство аргументированного спора.
— Мы говорим, например, о частном и общем, цвете материи, объекте и субъекте. До пятого курса мы изучаем развитие логики и ума, — рассказывает Зоригто.
На четырех факультетах — философии, тантры, медицины, иконописи — учатся в основном студенты из Бурятии, Тывы, Калмыкии. Зоригто говорит, что сейчас есть послушники с Камчатки, Санкт-Петербурга, Башкирии.
Полный курс обучения длится от пяти до восьми лет в зависимости от факультета.
Дальше можно продолжить обучение или уехать в дацаны помогать людям.
Кроме необходимых для каждого направления предметов, в программе есть и языки — старомонгольский, английский, тибетский.
— Учеба нужна нам самим, здесь это ясно. Учитель дает знания, насколько ты их усвоишь и подготовишь, зависит от тебя. На первом курсе нас было 35 человек, сейчас — 15. Бывает, что студенты пятых-шестых кусов уезжают в Индию. Продолжают обучение там.
Над входом в дуган находится колесо и две лани. По легенде, именно эти животные были первыми слушателями учения Будды.
— В буддизме очень много символизма, — объясняет Зоригто, — Например, в одежде. Три складки на "юбке" символизируют три драгоценности: Будду, учение и его последователей. Завязанный пояс — символ укрощения ума. Это для того, чтобы мы не забывали о важных вещах. Когда ты знаешь смысл складок на одежде — ты невольно об этом думаешь. Такие вещи направлены на тренировку ума.
Все несколько часов, которые мы находимся в дацане, на улице транслируются мантры. Посетители подолгу сидят у дуганов, никто не торопится.
У одного из храмов в траве спрятался полосатый кот. Как только он видит проходящего мимо человека, собирается в пружину и "нападает". Идущий по тропинке студент подыгрывает коту, ненадолго останавливается. Понятно, что эти двое хорошо знакомы и игра продолжается не один день.
— К ламам мы обращаемся по любому поводу: здоровье, усталость и уныние, — говорит Евгения Намсараева, — или если нужен астрологический прогноз. Моя бабушка была слепой, но каждое утро она чистила алтарь. Ставила воду для божеств. Зажигала свечу, освещать путь тем, кто заблудился. И я привыкла к этому. Я вышла замуж, стала буддисткой. Приняла обет мирянина. Ведь если хочешь чего-то добиться, надо от чего-то отказываться.
Зоригто соглашается: "У каждого человека всегда стоит выбор между "хочу" и "надо".
По окончании университета Зоригто планирует служить ламой в своем районе, помогать людям.
— На данный момент я считаю, что смысл жизни — это накопление мудрости и самосовершенствование. Я рад, что я здесь, это мое место.
Одно из самых шумных мест в дацане — площадка перед камнем Зеленой Тары. По легенде, к нему прикасалась Ногоон Дари Эхэ (Зеленая Тара) и оставила на нем отпечаток. Если загадать желание, закрыть глаза, пройти с десяток шагов и дотронуться до камня — оно сбудется.
Желающих много, кто-то пытается подсказывать, кто-то смеется, промахнувшись на несколько метров.
— Если люди идут быстро и уверенно — они достигают задуманного. Какой смысл я почерпнул для себя — к своей цели надо идти стремительно. Когда люди сомневаются, они уходят в сторону, — говорит Зоригто.
Вера Костамо