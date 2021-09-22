Обыкновенное чудо, или все дело в практике: чему учат в буддийском университете

Экспедиция "Ассоциации самых красивых деревень и городков России", уже третья в этом году, добралась до Республики Бурятия и Иркутской области. В поисках самых привлекательных населенных пунктов страны исследователи планируют проехать около четырех тысяч километров

Человек ушел. Свет остался Когда крутишь молитвенный барабан хурдэ, где-то внутри него, нанизанная на ось, "читается" мантра. Деревянные, металлические, маленькие и в человеческий рост, со стершейся краской, недавно обновленные — ежедневно их касаются тысячи рук, и "звучит", не прекращается молитва. При входе в буддийский монастырь — дацан, нужно пройти круг почитания — гороо. Раскрутить десятки барабанов. Считается, что во время прохождения человек накапливает добродетель. Связывается физическое и духовное. — Опять одни туристы, — бросает женщина своему спутнику, перед тем как запустить по часовой стрелке — ходу Солнца — ритуальный барабан. На стойке, держащей хурдэ, насыпан рис, монеты и конфеты, хотя подношения рекомендовано делать внутри храмов. Неудивительно, что верующих и посетителей много. Иволгинский дацан — центр буддийской традиционной сангхи (общины) России. Для кого-то место почитания, для кого-то экзотика. Монастырь делится на две части: храмовый комплекс и жилую территорию — скромные деревянные дома. Во время прохождения гороо можно увидеть выставленные в окнах таблички. Например, что здесь принимает лама-астролог. В дацане находится единственный в России буддийский университет "Даши Чойнхорлин". Яркие, непривычной архитектуры — дуганы-храмы открыты. Посетить можно любой, одно из обязательных правил — не поворачиваться спиной к изображению Будды. Главная драгоценность дацана — нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Летом 1927 года Итигэлов собрал учеников, сел в позу лотоса и попросил их читать специальную молитву — благопожелание для умершего. Ученики не согласились, тогда хамбо-лама начал читать ее сам, им не оставалось ничего другого, как подхватить ее за учителем. Так, находясь в состоянии медитации, Итигэлов ушел в нирвану.

Описание Молитвенный барабан хурдэ © Вера Костамо/ТАСС

Тело было захоронено в кедровом кубе. По завещанию самого Итигэлова его тело навещали два раза и убеждались в его неизменном состоянии. В 2002 году хамбо-лама был перенесен в Иволгинский дацан. Женщина у одного из дуганов на выставленном на крыльцо столе продает сувениры. У нее можно купить билет на посещение храма-дворца, где находится Итигэлов. Стоимость — ургэл, подношение. В дугане пусто, только у входа лама беседует с посетительницей. В центре за стеклом сидит Итигэлов. Человек, который покинул тело, как наскучившую комнату. Говорят, что перед встречей с ним нужно правильно настроиться. С достойными хамбо-лама каким-то образом "общается". — Как вы думаете, он живой? — мужчина только что вышел из дугана. Жив или нет человек, прошедший дорогой Будды, каждый решает сам. Такой же вопрос: чудо это или результат практики и самосовершенствования. Но то, что в оставленной комнате горит свет, — абсолютно точно. "Лама" с шести лет — Что важнее, ум или душа? — Зоригто Аюшеев, студент факультета философии буддийского университета "Даши Чойнхорлин", не задумываясь отвечает, — доброе сердце. Зоригто вырос в Иволге, говорит, что его семья самая обыкновенная — все буддисты. — Первый раз меня спросили в шесть лет — кем я хочу быть, я ответил — ламой. Всегда знал, кем стану в будущем. Сейчас я понимаю, что это кармические отпечатки — этим я занимался и в прошлых жизнях. Буддистская теория причинно-следственной связи говорит, что наше нынешнее положение — это отклик того, чем мы занимались раньше. А что будет дальше — находится в наших руках. Понятие судьбы мы не принимаем: 70 процентов зависит от самого человека, — считает Зоригто.

Описание Зоригто Аюшеев © Вера Костамо/ТАСС

Система обучения в университете отличается от светской. День начинается со студенческого молебна — хурала. Так молодые люди настраиваются на предстоящий день. Завтракают, питание, проживание и обучение для студентов бесплатное. Дальше послушники принимают участие в молебнах вместе со штатными ламами. Потом начинаются лекции. Днем студенты заучивают, то что прошли утром. Вечером проводятся диспуты, где они оттачивают мастерство аргументированного спора. — Мы говорим, например, о частном и общем, цвете материи, объекте и субъекте. До пятого курса мы изучаем развитие логики и ума, — рассказывает Зоригто. На четырех факультетах — философии, тантры, медицины, иконописи — учатся в основном студенты из Бурятии, Тывы, Калмыкии. Зоригто говорит, что сейчас есть послушники с Камчатки, Санкт-Петербурга, Башкирии. Полный курс обучения длится от пяти до восьми лет в зависимости от факультета. Дальше можно продолжить обучение или уехать в дацаны помогать людям.

Описание Храм Зеленой Тары © Вера Костамо/ТАСС

Кроме необходимых для каждого направления предметов, в программе есть и языки — старомонгольский, английский, тибетский. — Учеба нужна нам самим, здесь это ясно. Учитель дает знания, насколько ты их усвоишь и подготовишь, зависит от тебя. На первом курсе нас было 35 человек, сейчас — 15. Бывает, что студенты пятых-шестых кусов уезжают в Индию. Продолжают обучение там. Над входом в дуган находится колесо и две лани. По легенде, именно эти животные были первыми слушателями учения Будды. — В буддизме очень много символизма, — объясняет Зоригто, — Например, в одежде. Три складки на "юбке" символизируют три драгоценности: Будду, учение и его последователей. Завязанный пояс — символ укрощения ума. Это для того, чтобы мы не забывали о важных вещах. Когда ты знаешь смысл складок на одежде — ты невольно об этом думаешь. Такие вещи направлены на тренировку ума. Все несколько часов, которые мы находимся в дацане, на улице транслируются мантры. Посетители подолгу сидят у дуганов, никто не торопится. У одного из храмов в траве спрятался полосатый кот. Как только он видит проходящего мимо человека, собирается в пружину и "нападает". Идущий по тропинке студент подыгрывает коту, ненадолго останавливается. Понятно, что эти двое хорошо знакомы и игра продолжается не один день. — К ламам мы обращаемся по любому поводу: здоровье, усталость и уныние, — говорит Евгения Намсараева, — или если нужен астрологический прогноз. Моя бабушка была слепой, но каждое утро она чистила алтарь. Ставила воду для божеств. Зажигала свечу, освещать путь тем, кто заблудился. И я привыкла к этому. Я вышла замуж, стала буддисткой. Приняла обет мирянина. Ведь если хочешь чего-то добиться, надо от чего-то отказываться.

Описание Евгения Намсараева © Вера Костамо/ТАСС