"Норникель" вложит 2 млрд руб. в строительство поликлиники в Норильске в рамках реновации

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Поликлинику стоимостью 2 млрд рублей построят в Норильске в рамках программы масштабной реновации заполярного города в 2024-2025 годах. Об этом говорится в пресс-службы компании "Норникель".

В среду проектный офис по развитию Норильска, созданный весной этого года, на градостроительном совете представил два первых проекта в рамках реновации города - строительство поликлиники и реконструкция гимназии №4.

"Общая площадь поликлиники составит более 11 000 кв. м. По проекту предполагается строительство шестиэтажного здания с отделениями для взрослых и детей, дневными взрослым и детским стационарами, женской консультацией, клинико-диагностической лабораторией, стоматологией и рентгенологическим отделением. Клинику оснастят самым современным оборудованием. На строительство "Норникель" направит более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

На реконструкцию гимназии, которая будет рассчитана на 650 детей, направят 1,2 млрд рублей. На месте старых строений создадут два новых современных корпуса, их соединят крытой галерей, благоустроят прилегающую территорию. В пятиэтажном здании гимназии разместятся учебные классы, лингвистические аудитории, начальная школа со спальнями для детей, пищеблок на 300 человек, спортзал и библиотека, один этаж будет полностью техническим. Фасад школы по просьбе участников градостроительного совета выполнят в историческом стиле нынешнего здания, предлагается предусмотреть архитектурную подсветку. Помимо работ по возведению поликлиники и гимназии, в ближайшие годы в Норильске продолжится демонтаж аварийного жилищного фонда и стартуют проекты по строительству многоэтажных жилых домов, Арктического музея современного искусства, ремонту Заполярного государственного университета и сооружению еще одной современной школы на 1 100 мест.

О реновации в Норильске

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.

Каждый год аварийными в городе становятся один-два дома, главная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации составляет 40-50 лет при нормативах в 25-30 лет.

В феврале 2021 года между правительством РФ, властями Красноярского края, города и "Норникелем" были подписаны соглашения в целях социально-экономического развития Норильска, в том числе реновации. Их финансирование составит 120 млрд рублей, из которых доля "Норникеля" составит более 80 млрд рублей. Кроме того, компания дополнительно вложит в развитие города 150 млрд рублей.