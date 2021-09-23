В Дагестане в 2022 году по стандарту WorldSkills откроют 12 мастерских

МАХАЧКАЛА, 23 сентября./ТАСС/. Более 10 мастерских по стандарту WorldSkills откроют на базе дагестанских образовательных организаций до конца 2022 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

"В 2022 году в четырех образовательных организациях республики будет создано 12 мастерских по стандарту WorldSkills", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что создание мастерских будет способствовать обеспечению потребности экономики Дагестана в высококвалифицированных специалистах и рабочих кадрах с минимальным адаптационным периодом при трудоустройстве.

"Мастерские станут площадками для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по выбранным компетенциям для профессиональных образовательных организаций республики и для подготовки профессиональных образовательных организаций республики к чемпионатам "Молодые профессионалы",- приводит пресс-служба слова начальника отдела Минобрнауки региона Дины Кунтугановой.

По ее словам, на базе созданных мастерских планируется расширить сетевое взаимодействие со школами, проводить профориентационные работы с обучающимися общеобразовательных организаций.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills прошел в Казани.