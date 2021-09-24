В 2021 году школы Республики Алтай получат 38 новых автобусов

ТАСС, 24 сентября. Школы Республики Алтай в 2021 году получат 38 новых автобусов. Это почти вдвое больше, чем было поставлено в образовательные учреждения в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на республиканское министерство образования и науки.

"В 2021 году в школы Республики Алтай будет поставлено 38 автобусов, предназначенных для перевозки детей. Среди них 24 единицы марки "ГАЗ" и 12 транспортных средств марки "ПАЗ", два - "УАЗ". Общая их стоимость - более 85 млн 169 тыс. рублей. По последним данным, в регионе 125 образовательных организаций, на балансе которых состоят школьные автобусы, в ежедневном режиме в школы региона доставляют на занятия 3 тыс. 572 обучающихся", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в прошлом году регион получил 21 автобус общей стоимостью более 42 млн 391 тыс. рублей. В настоящее время в регионе школьников возят 155 автобусов по 70 маршрутам.

Новые автобусы позволяют детям выезжать на экскурсии, соревнования, праздники и олимпиады. Благодаря им у всех школьников региона появится возможность принять участие в проекте "Пушкинская карта", который стартовал с 1 сентября и дает возможность посещать музеи и театры.

"Общая потребность в школьных автобусах с 2021 по 2024 год составляет 90 единиц. С учетом поставленной техники в 2021 году потребность составит 52 транспортных средства. Услугами доставки школьников на занятия пользуются все муниципалитеты республики, кроме Горно-Алтайска", - подчеркнули в пресс-службе.

В 2021 году на территории Республики Алтай работают 179 общеобразовательных организаций. За последние пять лет республика получила 124 школьных автобуса.