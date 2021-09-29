Добровольцы "Чистой Арктики" приступили к уборке в Коми

ТАСС, 29 сентября. Волонтеры из разных регионов России прибыли в Коми в составе новой экспедиции проекта "Чистая Арктика". Они приступили к работам в двух местах, сообщили ТАСС организаторы проекта в среду.

"Волонтеры из разных регионов страны прибыли в Коми. В республике они приступили к работам сразу на двух локациях. Территорию у местной достопримечательности - стелы "Полярный круг" - очистят от бытового мусора. Также проведут косметический ремонт объекта. Еще одна группа добровольцев наведет порядок на стихийном мототреке у "Родника". Там образовалась свалка бытового мусора и покрышек. После этого территорию благоустроят: появятся новая кроссовая трасса, парковочная зона и зона отдыха", - сообщили организаторы.

В команду волонтеров "Чистой Арктики" вошли ребята из "Молодежки ОНФ", а также те, кто подал заявку на сайте cleanarctic.ru (чистая-арктика.рф), записал видеовизитку и успешно прошел собеседование. Организаторы уже формируют резервные добровольческие группы из желающих со всей страны на следующий год. Реализацию проекта на территории Коми одобрил глава республики Владимир Уйба, он возглавил региональный штаб "Чистой Арктики". В акциях примут участие и местные жители, представители общественности, а также - на "Роднике" - и местного клуба автолюбителей.

Помимо Коми работы ведутся на Новой Земле. Пятеро человек на острове Южный за месяц уже собрали более 50 тонн металлолома. Еще несколько экспедиций запланированы в октябре в Карелии, а также в Архангельской и Мурманской областях. На счету добровольцев "Чистой Арктики" сотни тонн собранного металлолома, очищено 70 гектаров арктической земли. Работы прошли в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Архангельской области, на Чукотке, в Якутии и других регионах.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.