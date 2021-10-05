На Ставрополье пройдет конкурс местных инициатив по сохранению наследия Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Конкурс местных инициатив по сохранению культурного наследия региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) пройдет до конца 2021 года в рамках проекта "Нетривиальные истории Кавминвод", получившего президентский грант. Об этом сообщил ТАСС во вторник координатор мероприятий проекта Мурат Абитов.

"Конкурс заочный, на различные истории, связанные с Кавминводами. Это могут быть литературно-творческие произведения, городские истории, легенды, литературные произведения местных авторов, в том числе детские книжки. Это литературные произведения либо созданные в Кавминводах, либо связанные с регионом. Также могут быть современные городские легенды, истории, интересные для туристов, чтобы включить их в экскурсионную программу", - рассказал Абитов.

По его словам, конкурс будет проводиться до конца 2021 года. "Цель конкурса - из набора таких литературных, культурных, исторических произведений получить этакий сборник историй, сказок, рассказов и городских легенд о Кавминводах.

Собеседник агентства отметил, что в программе проекта также тематические круглые столы, лекции, семинары по развитию их туристического потенциала, экскурсии по знаковым местам городов-курортов, издание новых книг и сборников. Всего проект планирует охватить около 400 человек.

Ассоциация "Институт социальных перспектив", победившая в конкурсе президентских грантов, будет реализовывать проект на базе центра молодежного инновационного творчества "Hi-Tech Импульс". Проект "Нетривиальные истории Кавминвод" направлен на повышение интереса, прежде всего, молодых людей к истории и культуре курортного региона.

Сеть центров молодежного инновационного творчества на Ставрополье создана по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Одиннадцать таких центов в регионе действуют в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".