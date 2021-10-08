Форум обсуждения стратегии развития Северного Кавказа собрал 300 участников на Ставрополье

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 8 октября. /ТАСС/. Международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса", который проходит 8-9 октября, собрал в Железноводске (Ставропольский край) порядка 300 участников, в том числе из Германии, Азербайджана, Казахстана. Они обсуждают вопросы взаимодействия бизнеса и власти в регионах, а также вовлечение жителей в вопросы развития территорий, передает корреспондент ТАСС.

"Это традиционный форум, который проводится Северо-Кавказским институтом - филиалом РАНХиГС. Под разными углами обсуждаются комплексные тематики развития региона, сегодняшнее событие посвящено развитию взаимоотношений в сфере власти и бизнеса. К сожалению, не всегда удается эффективно выстраивать диалог, объясняется это тем, что выражаемся мы одинаково, но понимаем все по-разному. В ходе таких значимых мероприятий мы учимся говорить на "одном языке" и наши взаимоотношения развиваются и усиливаются", - сказал проректор РАНХиГС, директор Института управления и регионального развития РАНХиГС Дмитрий Буташин, приветствуя участников по видеосвязи.

В свою очередь заместитель председателя правительства Ставропольского края - министр финансов региона Лариса Калинченко отметила, что Ставрополье является хорошей площадкой для обмена мнениями, что связано с национальным и культурным разнообразием. "Сегодняшняя тема форума, безусловно, очень актуальна. Надеюсь, что каждый регион определит свое место в развитии экономической составляющей Кавказских Минеральных Вод и СКФО в целом. <...> Ставрополье имеет большой опыт для развития диалога между правительством и бизнесом", - сказала она.

По информации организаторов мероприятия, в форуме принимают участие эксперты из Германии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН, РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, в том числе регионов СКФО. Всего около 300 человек, в том числе в онлайн-формате. Организатором форума выступает Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и администрации Железноводска.