Помочь ребенку поверить в свои силы. Учитель года — 2021 о своих целях и приоритетах

В 2021 году всероссийский конкурс "Учитель года России" прошел в 32-й раз, его победителем стала учитель физики тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева. Екатерина по традиции станет советником министра просвещения на общественных началах. Вместе с другими финалистами они уже решили, что их главная задача — постараться сделать школьников не только хорошими специалистами, но и счастливыми людьми

От занимательной физики до "Учителя года" — В какой-то определенный момент моя любовь к науке, любовь к детям и любовь к коллективным делам сложилась в то, что я стала учителем физики. Мне кажется, что мне в жизни очень повезло, потому что рядом со мной были всегда очень талантливые, любящие свое дело педагоги, учителя, наставники, и именно их основной вклад в том, что я пошла по этой дороге", — с теплом в голосе рассказывает Екатерина. Однако профессию учителя физики она выбрала не сразу — интересы были обширные. В старших классах была комиссаром педагогического отряда "Неугомонные", участвовала в поисковых экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны, была погружена в различные коллективные и общественные мероприятия Тюмени. Но все же выбрала направление "Фундаментальная физика" и занималась физико-химическими методами исследования.

Официально в гимназии Екатерина работает восемь лет. Пришла еще студенткой — вела кружок занимательной физики с пятиклассниками. — На протяжении восьми лет мы видим карьерный рост педагога, который всегда умеет слушать, умеет слышать, в постоянном контакте находится с детьми, с родителями, что, безусловно, сказывается положительно на общей успеваемости и в классе, и в тех параллелях, в которых она ведет. Хороший человек, хороший учитель, многому учимся теперь у нее. Вот только сегодня мы ее встретили в аэропорту Рощино в четыре утра, — рассказывает и. о. директора гимназии Андрей Евдокимов. Рабочий график у Костылевой весьма плотный, признается Евдокимов, но тем не менее она находит время для трансляции своего опыта за пределами гимназии — не упускает возможности поучаствовать в профессиональных конкурсах. Важно взаимопонимание педагогов Своих преподавателей физики Екатерина прекрасно помнит, говорит, что с хорошими учителями и наставниками ей всегда везло. А вот вспомнить любимый предмет в школе не удается — любила все. Участвовала в олимпиадном движении по биологии, писала сочинения по русскому языку, любила математику, увлекалась физикой, рисовала. "Я в школьные годы очень любила учиться. Любила, правда, и алгебру, и геометрию", — добавляет Екатерина. В ее семье педагогов нет, но родители, признается собеседница, самые лучшие учителя в жизни. После школы Екатерина поступила в Тюменский государственный университет. Учеба была разная, но всегда было интересно, было много различных практических занятий, в том числе по методике преподавания, в студенчестве принимала участие в олимпиадах. Учитель признается, что это был очень полезный и важный опыт.

Уже в период педагогической практики, вспоминает, бывали замечания от старших коллег. Воспринимала их стойко и старалась относиться с пониманием, анализировала: может быть, действительно что-то нужно изменить? — Мне кажется, очень важно, чтобы в педагогическом коллективе было взаимопонимание, чтобы молодые педагоги помогали педагогам с большим стажем и наоборот — стажисты помогали молодым, — рассказывает Екатерина. — Мне кажется, что именно в такой коммуникации и кооперации рождаются очень хорошие методики и очень хорошая система, потому что мы можем друг друга обогащать. Собственные макеты и занимательные эксперименты Физика, как и любой предмет, отмечает Екатерина, кому-то дается чуть сложнее, кому-то чуть легче. Есть ребята, которым в принципе сложно учиться. Но, считает преподаватель, в любой науке самое главное — увлечь ребенка, сформировать у него познавательную активность, высокую мотивацию, чтобы ему было интересно. Пусть даже не все сразу получается, самое главное — чтобы был интерес. А с интересом уже совсем по-другому будет выстраиваться работа, а сложности отойдут на второй план. — Иногда мы с ребятами говорим о чем-то очень простом, а это, оказывается в дальнейшем, и есть физика. Я стараюсь подбирать различные примеры из жизни, которые позволили бы попадать в актуальную область знаний детей. На одном из своих конкурсных испытаний я рассказывала, что мыльный пузырь может с точки зрения физики раскрыть сразу несколько интересных тем. Это и давление, и поверхностное натяжение и даже интерференция в тонких пленках. У Екатерины большой опыт проведения нестандартных экспериментов, признается она. В городе есть Центр молодежного инновационного творчества "Фаблаб" в ТюмГУ, в котором Екатерина работает уже несколько лет. Здесь у нее есть возможность подбирать и готовить не совсем стандартные макеты для уроков, тренироваться проводить различные занимательные опыты, которые в дальнейшем она показывает детям. — У меня есть установки по альтернативным источникам энергии, с которыми ребята могут работать, а на своем конкурсном уроке я показывала макет дома. Также у меня есть макеты различных электростанций, достаточно большой опыт в этом направлении, — добавляет учитель.

Описание Проведение конкурсного урока © Личный архив Екатерины Костылевой

Чтобы теория стала интересна детям, нужно постараться организовать ее изучение в формате интерактива, чтобы ребята были не сторонними слушателями, а участниками процесса, что-то представляли, о чем-то спорили, дискутировали, советует педагог. — Конечно, у детей бывают ошибки. Например, в программе седьмого класса есть вопрос "что такое материя?". Изучаем два вида материи — вещество и поле. И вот вопрос в самостоятельной работе "что такое поле?". Поле — это особый вид материи с точки зрения физики. А ребенок пишет, что поле — это участок земли, на котором выращивают какие-либо культуры, помню такой интересный момент, — смеется Екатерина. Но ошибки — это далеко не самое сложное. В работе также встречаются "дети со сложной судьбой" — это самая большая трудность для педагога, считает Екатерина. Когда у ребенка что-то непростое происходит в жизни, педагог должен думать о том, каким образом можно помочь, поддержать, повысить мотивацию, как создать ребенку комфортную среду. Оценки должны мотивировать Система оценивания в школе тоже должна не только мотивировать ребенка учиться лучше, но и поддерживать его, считает учитель года. При выставлении оценок, считает Екатерина, необходима система диагностики, которая позволяет выявить сложные места, где у ребенка пока что-то не получается, есть неполное понимание темы. И наоборот, увидеть какие-то сильные его стороны, которые в дальнейшем можно развивать. Эта система оценивания выстраивается с опытом педагога и обсуждается всем педколлективом. Двойки ученикам, конечно, ставятся, но и двойки бывают разные. "Я стараюсь всегда перед тем, как поставить двойку, спросить у ребенка, а почему он что-то не выучил или с чем-то не справился. Иногда бывают случаи, что он профессионально занимается спортом и накануне вернулся с соревнований или у него еще по каким-то причинам не было такой возможности, или вообще в жизни что-то случилось, что ему сейчас не до этого. К сожалению, последние события в мире тоже учат нас тому, что в жизни ребенка может разное случиться", — добавляет Екатерина. Случается, что нужно завысить оценку, даже если "результат пока не за самый лучший, для того чтобы он смог поверить в свои силы". Советы Екатерины В процессе отбора на конкурс "Учитель года" было много интересного. Уже на региональном уровне участвовали очень сильные педагоги, отмечает Екатерина, поэтому была серьезная система оценивания. "Заочный этап, конечно, был интересный. Впервые была введена "Медиавизитка", где нужно было постараться проявить себя с разных сторон", — рассказывает учитель. В жюри было много поразительных педагогов и специалистов, в том числе его председатель, ректор МГУ Виктор Садовничий, с которыми участникам удалось пообщаться. Особенно Екатерина была впечатлена педагогом Шалвой Амонашвили, его опыт "не может не поражать, потому что это педагог с мировым именем и его оценка очень важна". Екатерина была очень рада познакомиться со знаменитым педагогом лично.

Описание С министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым во время церемонии награждения © Вячеслав Прокофьев/ТАСС