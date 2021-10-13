Представители Совета Федерации в ходе поездки в Дагестан изучат основные проблемы региона

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации РФ прибыла в Дагестан в среду с рабочей поездкой, в ходе которой сенаторы изучат основные проблемы региона, в том числе включенные в проект постановления о господдержке социально-экономического развития региона, принятого в марте по итогам Дней республики в Совфеде РФ 2021 года. Об этом сообщил журналистам в Дагестане первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

"В марте в Совете Федерации прошли Дни Республики Дагестан, и по итогам этой работы мы подготовили проект постановления. В нем мы обозначили те основные вопросы и проблемы, которые перед нами поставили наши коллеги из Дагестана. Это касается объектов здравоохранения, ЖКХ, водоснабжения, это больная проблема по стройкам, по водоснабжению городов. Наша задача сегодня понять - что сделано здесь на месте, есть ли подготовка документации, потому что без документации сегодня войти в какие-то федеральные программы невозможно. Наша задача - помочь, если какие-то вопросы есть", - сказал Шевченко.

Делегацию возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, в ее состав входят представители комитетов по федеративному устройству и региональной политике, обороне, социальной политике и экономической политике.

"Мы будет работать здесь в течение трех дней. 15 октября будет итоговое заседание, на обратной связи будут 10 федеральных структур - мы будем вести разговор по всем проблемным вопросам, которые мы обозначаем", - добавил Шевченко.

По информации пресс-службы главы Республики Дагестан, в ходе рабочей поездки представители Совфеда ознакомятся с ходом строительства родильного дома в Кизилюрте, осмотрят места сбросов в Каспийское море и обсудят проекты по строительству очистных сооружений в Махачкале и Каспийске. Также запланирована встреча с врио главы республики Сергеем Меликовым и выездное совещание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.