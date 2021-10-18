В Пензенской области с начала 2021 года обновили 5% комбайнов для сельхозработ

ПЕНЗА, 18 октября. /ТАСС/. Парк зерноуборочных комбайнов в Пензенской области обновлен с начала 2021 года почти на 5%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

В марте 2021 года глава ведомства Роман Калентьев информировал на заседании в правительстве региона, что в Пензенской области необходимо на треть увеличить закупку комбайнов - как минимум до 500 машин.

"В Пензенской области процент обновления парка тракторов за 9 месяцев 2021 года составил 3,2%, зерноуборочных комбайнов - 4,6%, кормоуборочных комбайнов - 0,6%", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что АО "Росагролизинг" поставил аграриям региона 118 единиц техники и оборудования на сумму 485 млн рублей. Кроме того, сельхозпроизводители получили льготные кредиты в размере 20,4 млн рублей, средства которых могут быть направлены на обновление техники. С начала года крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили поддержку в размере более 161 млн рублей, что сопоставимо с объемом поддержки за 2020 год.

В 2021 году в регионе планируется собрать около 2,8 млн тонн зерна, из которых 60-70% пойдет на внутреннее потребление, еще порядка 600 тыс. тонн - на экспорт.