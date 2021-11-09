"В Оксфорде такого нет". Почему иностранные студенты едут в Сибирь учиться на ядерщиков

Томский политехнический университет (ТПУ) ежегодно выпускает десятки иностранных студентов-ядерщиков: управляющих реакторами, создателей радиофармпрепаратов, специалистов по ядерной безопасности, которые едут в холодную Сибирь со всех уголков света. Попытались узнать, почему иностранцы предпочитают томский вуз Оксфорду, где они смогут работать с российским дипломом и как выглядит единственный в России действующий университетский реактор

В свете Вавилова — Черенкова Под холодным осенним ветром иду на встречу с иностранными студентами, которые уже ждут меня у забора с колючей проволокой. Серое низкое здание, суровые девушки с автоматами на проходной, радуют глаз только сосны вокруг — я у режимного объекта на выезде из Томска, на котором не задерживается взгляд проезжающих мимо автомобилистов и случайных прохожих. Некоторые из жителей города издавна полагают, что за забором — колония, но на самом деле это одна из колыбелей ядерной науки в мире и единственный в России действующий вузовский ядерный реактор. Здесь вместе с российскими студентами практические знания по управлению ядерно-энергетической установкой, обеспечению физической защиты объектов атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности, ядерной медицине получают и гости из дальнего зарубежья. "С 2015 года, когда у нас в Томском политехе запустились первые международные образовательные ядерные программы, мы выпустили порядка 150 человек из более чем 15 стран мира — Ганы, Нигерии, Судана, Замбии, Танзании, ЮАР, Египта, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Венгрии, Сербии, Иордании, Ирана, Китая, Индии, Индонезии, Уганды, а также из стран ближнего зарубежья, — перечисляет Вера Верхотурова, руководитель международных ядерных образовательных программ Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. — Ежегодно обучение по ядерным программам завершают несколько десятков человек, это студенты магистратуры, аспирантуры и уже работающие специалисты, которые проходят переобучение. На выходе из ТПУ это специалисты с уникальными практическими компетенциями в работе на действующем реакторе". На КПП жесткий контроль, военнослужащие тщательно, как пограничники, проверяют документы, обводя толпу хмурым взглядом. Сегодня на страже только женщины. Спуску никому не дают, надежно заменяя коллег-мужчин. О том, чтобы попытаться сделать фото телефоном, невозможно и помыслить — "снимать нельзя". Пройдя серый двор, из которого видно лишь бетонный забор с "колючкой", оказываемся внутри. Темно-зеленые коридоры ведут к массивным стальным дверям около 10 см толщиной, предупреждения об опасности радиации, эвакуационные планы. В конце нашего путешествия я ожидаю, что попадем в мрачное место без единого окна и ярких цветов, что-то вроде лаборатории из фильма ужасов, но мы оказываемся в современном уютном научном центре. В первом же кабинете горшки с цветами на окнах, новая удобная мебель, осенний лес за окном, пахнет кофе и чаем — в общем, как в офисе вполне современной компании. Дальше по коридору — лаборатории, оборудованные по последнему слову техники, в белоснежных залах — панели и пульты управления, камеры для производства радиофармпрепаратов (медпрепаратов, которые в своем составе содержат один или несколько радиоактивных изотопов), пробирки и манипуляторы. Хоть сейчас приглашай Илона Маска, шутят работники. В первую очередь нас кратко инструктируют: руками ничего не трогать, к пультам не подходить, без разрешения в технические помещения не заходить. После — разрешается приступить к практике, ради которой иностранцы сюда и приехали. Студенты по направлению ядерной медицины больше раскованны, им разрешается работать с помощью специальных манипуляторов с пробирками и радиофармпрепаратами для лечения неоперабельных форм рака и сверхточной диагностики онкологических заболеваний, остальных ожидает изучение оборудования реактора. Здесь практика больше похожа на экзамен — в зависимости от типа задания учащийся перечисляет порядок действий и обозначает, какой хочет получить результат, но оборудованием управляет опытный оператор, он же объясняет, где может возникнуть ошибка и что нужно делать, чтобы ее избежать. Бывает, что студент сам управляет оборудованием под присмотром оператора. Наконец я в святая святых и могу увидеть своими глазами работу ядра реактора. Выглядит все в традициях лучших научно-фантастических фильмов. Само помещение — темная комната с лентой балконов по стене. В центре — огромный бассейн с чистейшей водой глубиной 7,5 м. Освещает помещение именно он — тусклым голубоватым светом.

Описание Исследовательский ядерный реактор ТПУ © Пресс-служба ТПУ

"Вот оно — сердце реактора, его ядро, — говорит начальник службы ядерной безопасности объекта Михаил Аникин, показывая на металлические стержни на дне бассейна. — Свет, который вы видите, — так называемый эффект Вавилова — Черенкова. Это физическое явление, которое представляет собой излучение от частиц, движущихся в воде быстрее, чем скорость света. Поскольку они так быстро двигаются, то теряют очень много энергии, которую мы и видим в виде этого умиротворяющего свечения". Увидеть реактор могут не только журналисты — здесь бывают группы школьников, студентов, делегации предприятий. Нужно согласовать визит с администрацией вуза, сообщить о целях визита и предоставить необходимые данные. Лучше Оксфорда? Томск расположен в самом сердце России, в сибирской тайге. Как говорят местные жители — "в аппендиксе", вдали от туристических путей и транспортных маршрутов. Однако число иностранных студентов из года в год растет, как и число стран, из которых они приезжают, — их уже около сотни. "Сейчас иностранные студенты в России могут получить реальные практические навыки работы на ядерном реакторе только здесь. Но не следует забывать, что у нас есть действующий ускоритель частиц циклотрон. Это тоже уникальная установка. Дело в том, что он спроектирован как бы "наизнанку": снаружи видна работа всех важных функциональных деталей. Это важно для изучения работы такого сложного оборудования. Чтобы в стенах университета были две такие масштабные установки — в России такого нет, даже больше скажу — в Оксфорде тоже такого нет, в США ближайший аналог — знаменитый МАТ (Массачусетский технологический университет). И в последние годы все больше востребованы именно специалисты в области работы ускорителей частиц и циклотрона, так как подобные установки используются для создания радиофармпрепаратов", — пояснила Верхотурова. Для многих студентов наличие подобного оборудования и практики стало ключевой причиной ехать за знаниями в Сибирь. Для своих стран они станут первооткрывателями в сфере ядерных технологий. Например, Юджения Йебоах, аспирантка из Ганы, где активно развиваются ядерные и радиационные технологии. Она будет на родине одним из первых специалистов в сфере радиационной безопасности. Ее цель — получить образование, чтобы занять пост в комиссии Ганы по ядерной энергетике, задача которой — обеспечение радиационной защиты страны при создании новых ядерных объектов. "Когда я выбирала, в какой стране учиться, то сразу выбор пал на Россию — здесь был построен один из первых в мире реакторов, колоссальный опыт, которого очень мало в мире. А еще здесь очень много практики по моей специальности — ядерной и радиационной безопасности. Мы не просто слушаем лекции, мы ходим с дозиметрами по городу, ученые институтов РАН учат нас, как искать радиацию в почве, воде и воздухе. Это очень здорово", — рассказала девушка.

Оборудование — не единственная причина выбора ядерного образования в ТПУ. Как рассказал агентству магистрант из Ганы Майкл Нии Санка Ансах, играет роль и содружество университетов и институтов в городе, который носит статус студенческой столицы Сибири — каждый восьмой житель Томска является студентом или сотрудником одного из шести университетов. Таким образом, студенты могут учиться у преподавателей сразу нескольких томских вузов. Если речь идет о медицинских физиках, то медицинские дисциплины студентам читают специалисты Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ), а с работой реального медицинского оборудования они знакомятся в онкологических центрах города. Также студенты, в том числе Майкл, регулярно участвуют в конференциях институтов РАН, где обмениваются результатами исследований с коллегами. "У нас в Гане была принята национальная ядерная программа не так давно, сейчас определены приоритеты по развитию ядерных технологий. И передо мной стоит задача не только получить знания, которые позволят занимать руководящие посты в национальной комиссии по ядерным технологиям, но и обучать моих соотечественников в университетах. Здесь обучение идет индивидуально, с индивидуальным подходом к каждому, а в других странах надо соревноваться с другими студентами за знания. Отсюда я выйду не просто ядерщиком, я буду уникальным специалистом мирового класса. Когда я выбирал между столичным МИФИ и ТПУ, то, конечно, наличие реактора сыграло для меня ключевую роль", — рассказал он. На должность преподавателя в университете по итогам обучения в ТПУ претендуют и студенты из сильных ядерных держав, например Индии и Китая. "Когда я выбирал себе магистратуру, то я изучал рейтинги. Томский политехнический университет — один из лучших в мире по инженерному, ядерному образованию. Я искал изначально не страну, а университет. Ну и даже для Китая посетить студентом ядерный реактор — почти невозможно, я увидел реактор впервые здесь, в Томске, когда поступил в магистратуру. Я посмотрел, что за город — Томск, и понял, что тут много иностранных студентов, тут не страшно учиться", — рассказал аспирант по программе управления ядерным реактором Сюй Юйбинь.

Описание Иностранные студенты ТПУ в помещениях исследовательского ядерного реактора © Пресс-служба ТПУ