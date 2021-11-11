Власти заявили, что более 30 улиц будут отремонтированы в Нальчике до конца года

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Более трех десятков улиц города Нальчика отремонтируют до конца 2021 года, основная часть работ проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"В столице Кабардино-Балкарии развернуты масштабные дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В Нальчике до конца года будут отремонтированы 33 улицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные работы завершены на улицах Канукоева (от проспекта Шогенцукова до моста через реку Нальчик), Будаева, Тырнаузская, Мостовая, Б. Хмельницкого, Фучика, Пионерская, Карбышева (с. Кенже), Балкарова (от ул. М.Вовчок до ул. Санаторный проезд), Революционная, Свободы, Поперечная, Дагестанская и Семашко. В нормативное состояние приведены проезжая часть улиц, а также освещение и тротуары (кроме ул. Карбышева), на улице Свободы полностью заменена линия водоснабжения. Все дороги обустроены за счет средств, выделенных по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

В текущем месяце завершатся работы еще на трех объектах, продолжается реконструкция одной из магистральных улиц - проспекта Шогенцукова. "В рамках работ будет произведена замена инженерных коммуникаций под дорожным покрытием, устроена ливневая канализация, тротуары "оденут" в плитку", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, до конца года будут отремонтированы еще более десятка улиц, идет подготовка к работам по ремонту центральных проспектов города - Ленина и Кулиева. "Будет заменено асфальтобетонное покрытие, устроено плиточное покрытие на тротуарах и современное уличное освещение на проезжей части и пешеходных зонах. Работы будут завершены в августе 2022 года", - отмечено в релизе. Предусмотрено и обустройство велодорожки от улицы Канукоева до улицы Балкарская, что позволит замкнуть "круг", начатый в 2020 году: Шогенцукова - Канукоева - Ленина - Балкарская (более 6,5 км).

Комплексный ремонт дорог Нальчика выполняется согласно поручениям главы КБР Казбека Кокова и приурочен к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики.