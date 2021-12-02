Ремонт исторической улицы завершили во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Ремонт главной исторической улицы завершился во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления (АМС) города.

"На Проспекте Мира завершились ремонтные работы. Глава АМС города Владикавказа Вячеслав Мильдзихов проверил степень готовности главной улицы города - Проспекта Мира. В феврале текущего года с подрядной организацией компанией ООО "Ирстоун" администрация города заключила договор сроком до 30 ноября 2021 года на выполнение работ, качество которых и проверил градоначальник", - говорится в сообщении.

В срок и без нареканий руководства города выполнено устройство покрытия пешеходных зон из термообработанных гранитных плит, устройство покрытия трамвайных путей из гранитной брусчатки, замена опор освещения и контактных сетей трамвая. Также на Проспекте заменили водопроводные трубы, дождевую канализацию, кабельные линии.

В настоящее время идет утрамбовка чернозема, которая требует нескольких дней. На период утрамбовки грунта работа сметных машин и пылесосов приостановлена, согласно технологии.

В дальнейшем на Проспекте Мира будут продолжены работы по ремонту Площади Ленина. Разработаны два варианта планировки, которые были выставлены на общественное обсуждение. Также будут отремонтированы перекрестки по улице Горького и Джанаева.

Проспект Мира - исторический и культурный центр Владикавказа, одна из главных достопримечательностей Северной Осетии. Он начал формироваться в первой половине XIX века усилиями первого начальника военного Владикавказского округа и коменданта крепости генерал-лейтенанта Петра Нестерова.

На Проспекте Мира в 2016 году прошла масштабная реконструкция за счет внебюджетных источников. Здесь были отремонтированы 27 зданий, датируемые началом XIX века.