В Кисловодске построят каскадный фонтан длиной 60 м

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Шестикаскадный фонтан впервые создадут в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье в ходе реконструкции проспекта в центральной части города. Длина фонтана составит порядка 60 метров, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"В рамках реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске появится шестикаскадный фонтан, протяженностью порядка 60 метров. Каскад будет состоять из шести малых чаш-каскадов и одной общей круглой чаши. Это будет первый подобный объект в Кисловодске", - говорится в сообщении.

Проспект Ленина станет аналогом Курортного бульвара в Кисловодске. Помимо фонтана здесь возводится сквер балерины Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи. Ранее по итогам рабочей поездки в Ставропольский край председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил направить дополнительное финансирование для реализации проекта.

"Новая пешеходная зона на проспекте Ленина станет уникальным аутентичным объектом туристической инфраструктуры города. В Кисловодске вырисовывается целый туристско-рекреационный кластер, в который войдут улицы Вокзальная, Герцена, Ходжаева, проспект Дзержинского и проспект Ленина. Изюминкой променада станет наш новый каскадный фонтан", - цитирует пресс-служба и. о. главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тысяч человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.