Тюбинговые трассы протяженностью 160 м появятся на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Круглогодичные тюбинговые трассы протяженностью 160 метров откроются на чеченском горнолыжном курорте "Ведучи" в феврале 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"На территории ОЭЗ "Ведучи" реализуется инвестором проект по строительству ватрушечного круглогодичного спуска. Строятся три параллельные трассы протяженностью 160 м каждая. Техническое открытие будет в конце декабря, а уже полностью оснащенные трассы с траволаторами для комфортного подъема планируется открыть к концу февраля", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, реализация проекта даст дополнительный импульс для посещения самого курорта. "Тем более в конце декабря там открывается еще SPA-комплекс. Плюс мы открыли на территории курорта велопрокат, кинотеатр, караоке, игровые комнаты и лучный тир. Все это вкупе, думаю, начиная с этого зимнего сезона, повысит привлекательность самого курорта", - добавил Байтазиев.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная траса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1,5 тыс. м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический юомплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".