Русский бестиарий накануне года Тигра: львы, слоны и таинственный бабр в нашей культуре

Пожалуй, один из самых частых вопросов накануне Нового года — "А чей год наступает?". Люди могут верить или не верить в гороскоп, однако многие, не вдаваясь в тонкости восточных традиций, несмотря на все разъяснения про даты китайского Нового года, в ночь на 1 января ставят на почетное место припасенную фигурку символа года, в новогоднюю ночь стараются одеться в цвета того самого животного и проанализировать, какой у него характер, чтобы составить собственный прогноз на наступающий год

Конечно, большинство даже тех, кто исполняет подобные современные "обряды", относятся к этому с большой долей иронии и считают наивным следованием моде, но, если посмотреть чуть глубже в историю, окажется, что такое поведение ничуть не противоречит народной традиции внедрять в повседневную жизнь и культуру понравившиеся чужеземные символы, традиции, легенды, при этом часто трактуя их по-своему. А желание одеться в стиле какого-либо животного не удивило бы ни шаманов, которые использовали образы зверей в своих обрядах, ни ряженых, колядовавших в Святки. Львы, слоны, единороги То, как воспринимали, например, тигра, который в наступающем году выходит на первый план, а также его звериных "родственников" и "конкурентов", нагляднее всего отражается в предметах народного искусства. С древних времен в культуре народов России появлялись образы невиданных зверей и птиц, под определение которых подпадали как сказочные существа, так и реальные экзотические животные, о которых знали только по пересказам и картинкам. Львы, слоны, единороги, драконы, павлины, сирины и алконосты приходили из старинных былин, а с распространением христианской культуры — со страниц иллюстрированных рукописных книг, с изображениями на фресках и белокаменной резьбе, которые воплощали иностранные архитекторы и мастера, с рассказами путешественников и купцов, побывавших в дальних странах.

Описание Дверь в избу с изображением льва, Архангельская область, Шенкурский район, вторая половина XIX века © Российский этнографический музей

"Если говорить про европейскую часть России, то поиск истоков многих изображений и фантастических животных, и экзотических зверей уйдет в Средневековье. Если образы животных, характерных для лесной зоны, изображения разнообразных птиц, копытных животных — коней, оленей — существуют давно и находят выражение в разной форме, то появление всяческих экзотических изображений связано с влиянием книжной, христианской культуры", — рассказала Валентина Кузнецова, специалист отдела этнографии русского народа. Как раз сейчас в Российском этнографическом музее проходит выставка "Вселенский бестиарий", которая знакомит в том числе с заморскими животными в русской культуре. Куратом выставки и выступает Кузнецова. "Мы вместе с византийским влиянием, влиянием Ближнего Востока, появлением каменного зодчества, знаменитых храмов Владимиро-Суздальской земли с удивительной тонкости работы рельефами видим, как появляются изображения не только святых, но и изображения объектов растительного и животного мира, которые очень сильно отличаются от того, что человек видел в эпоху Средневековья на территории Руси," — констатирует ученая. Царь зверей и его родственники Одним из самых богатых древних собраний образов экзотических животных Древней Руси считается храмовый декор Георгиевского собора в городе Юрьеве-Польском Владимирской области.

Описание Георгиевский собор, Юрьев-Польский, Владимирская область © Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

"В древнерусском искусстве изображения экзотических животных есть. В иконописи тоже встречаются, и это связано с библейскими историями. Если смотреть допетровское время, это владимиро-суздальская белокаменная резьба. Там можно и слона увидеть, и льва, и крокодила", — рассказала Наталья Ковалева, завотделом народного искусства Русского музея. На стенах храма рельефный декор, который вырезался по готовой белокаменной кладке. Среди фигур — святые, воины-всадники, птицы, животные, растительные мотивы. Понять, что обозначали изображения диковинных существ, невозможно было без пояснений, которые содержались в книгах или передавались устно.

Описание Храмовый декор Георгиевского собора, Юрьев-Польский, Владимирская область © SERGEI BALDIN/Shutterstock/FOTODOM

В древнерусских книгах зооморфные персонажи иллюстрировали религиозные догматы. Животные наделялись символическим значением религиозного и нравоучительного характера, а особенности их поведения или внешности трактовались как аллегории христианских добродетелей или грехов. Какие-то легенды, основанные на библейских сюжетах, приходили из Византии и Европы, а потом на их основе появлялись местные трактовки и превращались в сказки. Например, у народов Северо-Запада России бытовали легенды о спасении Ноева ковчега львом и кошкой. Этнографы приводят сказку Вологодской губернии: "Окаянному нужно было потопить ковчег; и вот когда вода глубоко покрыла всю землю, окаянный вошел в собаку, собака чихнула и вычихнула мышь, мышь стала грызть дно ковчега; увидел это лев-зверь и чихнул и вычихнул кошку. Кошка съела мышь, и не погиб ковчег". Похожую легенду о том, как лев произвел кошку из шерсти всех животных, рассказывали в Архангельской губернии. Спасшего ковчег льва стали считать царем зверей. Лев вообще был одним из любимых персонажей в русском народном искусстве, он был олицетворением власти, воинской доблести, храбрости, благородства, справедливости и великодушия. При этом часто его изображали не злым и грозным хищником, а добродушным большим котом с гривой, и он служил талисманом и оберегом.

Описание Храмовый декор Георгиевского собора, Юрьев-Польский, Владимирская область © Irina Burmistrova/Shutterstock/FOTODOM

"Лев — одно из наиболее ранних изображений экзотического животного и одно из самых часто встречающихся. От века XII до нового времени мы увидим развитие этого образа. Если изначально это элитарная культура, церковное искусство, ювелирные изделия — не рядового характера, а требующие высокого мастерства, также оно фигурирует в книжной миниатюре, различных средневековых бестиариях, то уже к XIX веку мы этот образ будем часто фиксировать в народном искусстве — в росписи по дереву или архитектурной резьбе", — отметила Кузнецова. Изображение льва можно найти как в отделке трона царя Алексея Михайловича в XVII веке, так и в росписи, резьбе фронтонов крестьянских домов, на шкафах, сундуках, прялках, вальках (брусках с рукояткой для катания и выбивания белья при стирке), рубелях (ребристых досках для глажения), конских дугах, полотенцах, пряничных формах и других бытовых предметах. Полосы черны, губы как у кота, а голосом страшен Остальные представители семейства кошачьих, включая самих котов, не получили широкого распространения в прикладном народном искусстве, хотя сведения о них доходили до Руси, но не в виде легенд, а как описание реальных зверей. Крупных хищников этого типа — барсов, пантер, ягуаров и тигров — объединяло общее название "бабр". Это слово заимствовано из персидского языка, поскольку и знания об этих зверях пришли с Ближнего Востока. В XVII веке купец Федот Котов, совершивший путешествие в Персию, подробно описывал тигра, которого увидел живьем в зверинце шаха: "А что в Казбине зверь бабр величеством болши лва, а шерстью глиннаст, а шерсть ниска, а по нем полосы черны поперег. А губы что у кота и прыск котовои. А сам черевист, ноги коротки, а длиною долог, а голосом велик и страшен, ногти что у льва!" Из пояснения исследователей становится понятно, что в описании купца тигр больше льва, с шерстью цвета глины и поперечными черными полосами, с усами и повадками как у кота, при этом он пузатый, с короткими ногами, длинным телом и огромными когтями. Возможно, Котов был не единственным, кто видел живьем зверя бабра, но внешнего описания было мало, чтобы тигр стал героем русского быта, поэтому он появился в предметах народного искусства гораздо позже, когда уже было доступно его наглядное изображение, позволяющее оценить красоту животного.

Описание Памятник бабру в Иркутске © alenvl/Shutterstock/FOTODOM

"В русском народном искусстве тигра нет. Если брать уже современное народное искусство, то образ тигра можно встретить в изделиях Гжели — сейчас к новогодним праздникам они делают и дракончиков, и тигрят, но это уже современные изделия. Тигра можно встретить в современных изделиях резной кости, например вырезанных из моржового бивня. Есть изображение тигра в каслинском чугунном литье под Челябинском, можно тигра найти в лаковой миниатюре Палеха. Но тигры в народном искусстве появляются уже ближе к XX веку. Для русской традиции это несвойственно", — пояснила Наталья Ковалева. Даже само слово "бабр", обозначавшее тигра, в европейской части России со временем забылось, и это сыграло злую шутку с символом на гербе города Иркутска. Краеведы рассказывают историю о том, как в 1790 году императрица Екатерина II утвердила герб Иркутска с изображением тигра с соболем в зубах, но в описании герба тигр на местном наречии был упомянут как бабр. При очередном утверждении герба города уже в конце XIX века петербургский чиновник не понял, о ком речь, и исправил букву в слове бабр, чтобы получилось знакомое "бобр". Из-за этого художникам пришлось пририсовать существующему тигру бобровый хвост и перепончатые лапы. Ошибка в написании была исправлена в 1997 году, но внешний вид загадочного "бабра" так и остался в геральдике. Русский народный слон Геральдика в XVIII веке стала еще одним источником проникновения зооморфных персонажей из других культур в русские народные изделия. "В народном искусстве важным источником по образам экзотических животных была книга, очень популярная с петровского времени, — "Символы и эмблематы". Там были и пеликаны, и слоны, и верблюды. В этой книге не просто были изображения животных, но еще и у каждого был свой девиз. И вот эти девизы и сами изображения животных очень активно использовались в народном искусстве. И верблюдов, и крокодилов, и слонов можно встретить в народных вышивках, а в изразцах изображения точно брались из символов и эмблематов, даже с подписями", — объяснила Ковалева. Сборник изображений символов и эмблем, составленный Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу Петра I, был напечатан в 1705 году в Амстердаме. Составители отобрали на основе двух книг француза Даниэля де ла Фея 840 рисунков-эмблем, среди которых детали, заимствованные из мифов и легенд, изображения хорошо известных исторических персонажей, старые алхимические и оккультные символы, сюжеты из бестиариев. Рядом с изображениями они разместили пояснения к эмблемам.

Описание Рельеф слона на стене Георгиевского собора, Юрьев-Польский, Владимирская область © Borisb17/Shutterstock/FOTODOM

Эмблемы из книги активно использовались для изображений на триумфальных арках, на транспарантах во время фейерверков, при составлении разнообразных гербов, для инкрустаций мебели, служили образцами для резчиков кости, а потом перекочевали и в вышивку", — говорит Ковалева. При этом чаще всего мастера самих животных не видели, а ориентировались на изображения в книге. "Не всегда у них и сама книга была под рукой — были случаи, когда уже из книги "Символы и эмблематы" что-то перерисовывалось, использовалось в народном искусстве, и уже с этого перерисованного мастер брал за образец для своего произведения, поэтому в вышитых изделиях мы уже с трудом можем угадать верблюда, слона, но они узнаваемые", — заключает эксперт. К образам слонов, которых знали только по описаниям, народные мастера возвращались в разные века, но воплотить их как в XII веке, так и в XVIII было сложно, потому что на словах рассказать, что собой представляет этот заморский гигант, удавалось с трудом. Даже в XVIII веке люди, видевшие слона, едва находили подходящие слова для его описания. В "Повести риторической о встрече в Mocкве слона персидского" Андрей Денисов написал, что слон "толстотелесен, великоглав, черновиден, горбоспинен, ступанием медведоподобен", а "уши имея велики, яко заслоны печныя". Как изобразить того, кого нельзя называть Причины, почему одни животные "прижились" в народном быту и часто воплощались в произведениях искусства, а другие хотя и были знакомы, но почти не использовались, как признаются сами ученые, назвать трудно — эту тему еще предстоит исследовать, причем с привлечением многих дисциплин. "Если мы обратимся к народной культуре, мы увидим, что существует огромное количество поверий, связанных с животными, но далеко не все они изображаются. Есть целый комплекс представлений, связанный с различными гадами, насекомыми, мышами, но все они практически не изображаются ни в одном из материалов", — говорит Кузнецова. И если нежелание создавать образы животных, несущих в себе негатив, можно понять, то долгое отсутствие в народном искусстве изображений того же медведя сложно объяснить.

"С медведем, если мы говорим про русское население, про финно-угорские народы, у которых большой комплекс представлений связан с этим животным, то в обозримых этнографических реалиях у нас не будет его изображения. Медведь будет представлен в металлической пластике эпохи Средневековья, характерной для населения Волго-Камья, но для Нового времени изображение этого животного уходит. Он не отражен в вышивке. Если он появляется в виде керамических или деревянных фигурок, то уже как элемент художественного промысла — это богородская резьба, это изделия, оторванные от мифологической истории, и возникли они относительно недавно. Как и в истории с Гжелью и тигром, здесь в конце XIX — начале XX века мы будем фиксировать художественные промыслы, где изображение медведя будет представлено, но это уже художественный замысел, выполненный в традиции", — отметила Кузнецова. С медведем, которого всегда воспринимали как самого крупного, самого значимого зверя — "хозяина", в народной культуре связано много поверий и запретов, даже на произнесение его имени. Он присутствовал, хотя тоже почти незримо, в обрядах, среди которых одним из самых живучих оказалось ряжение на святки. "В ряжении зооморфные персонажи — в числе самых популярных. Тот же медведь, который не изображался в народном искусстве, но существовал как персонаж театрализованного действа. Часто детализация в облике ряженых не присутствовала, но то, что это медведь, определялось по повадкам ряженого — по интонациям, характеру его поведения. Сам костюм мог составлять просто вывернутую шубу", — пояснила этнограф. Кто хозяин в лесу — тигр или медведь? Интересна роль медведя на примере культуры народов Восточной Сибири, где его образ соседствовал и в какой-то степени и "конкурировал" с тигром. "Для народов Сибири что медведь, что тигр — это животные — хозяева лесных массивов, очень значимые зооморфные персонажи. Это или фигуры, связанные с шаманской практикой, или с лечебно-промысловыми практиками, но это обрядовая культовая сфера, совершенно не рядовая", — пояснила Кузнецова.

Описание Фигурка тигра — лечебный предмет шаманского культа, Приморская область, река Амур © Российский этнографический музей

Медведь у народов лесной зоны Сибири считался подобным человеку, поэтому его называли "отец", "дядя", "дедушка", "мать", "бабушка", почитали как хозяина леса, гор и зверей. У некоторых народов медведь или медведица рассматривались как предки человеческого рода, другие считали его покровителем домашнего очага и душ людей, охранителем от злых духов и болезней. Чтобы прогонять болезни, фигурки медведей из дерева или соломы использовались в шаманских обрядах, с такими же целями создавались деревянные и соломенные изображения тигров. Порой они были довольно примитивными, похожими, скорее, на рептилию: представляли собой плоский кусок дерева, у которого с одной стороны выточены очертания головы, а с другой — длинный заостренный хвост. В других случаях это был и вовсе пучок соломы, перевязанный в нескольких местах, чтобы обозначить голову, туловище и лапы. Но были и более точные скульптурные изображения тигров — на четырех лапах, с пастью и полосками на боках. Эти животные использовались и в шаманском костюме, который отражал представления о мироздании и о божественной силе тигра.

Описание Фигурка тигра — проводника по мирам, предмет шаманского культа, Уссурийский край, начало ХХ века © Российский этнографический музей

"Тигр для народов Дальнего Востока и Восточной Сибири — животное очень значимое. Он воспринимается и как хозяин лесного пространства, и как животное, которое обладает невероятной мудростью, может воспринимать человеческую речь. С тигром связана масса представлений тотемного характера, распространены легенды о браке между тигром и женщиной, и в результате этого союза рождается родоначальник рода. Существовал комплекс запретов на убийство тигра, то есть если это животное не угрожает жизни человека, то убивать его запрещалось, и охотник, даже встретив следы тигра, с пиететом относился к ним, не мог на них наступать", — рассказала Кузнецова. Кружевной трактор Изображения животных — и сказочных, и реальных — присутствуют в народной культуре во все времена, от древности до современности. У каждого было свое значение, свое "настроение". Одни проходят многовековую историю, другие появляются на короткий промежуток времени, а затем забываются, сменяются более актуальными образами, причем не всегда одушевленными. Мода тоже не остается незамеченной в народном искусстве, хотя иногда получает неожиданное преломление.

Описание Изразец с изображением единорога, Вологодская губерния, Сольвычегодск, вторая половина XVII века © Российский этнографический музей