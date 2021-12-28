Артель "Милота" и ватные ноги: под Владимиром балетные артисты оживили игрушечное ремесло

Ватные кузьминские игрушки создают атмосферу новогодней сказки — они лежат на ладони легкие, как снег, и приятно шуршат. А если повесить на елку, волшебные овечки-балерины, котята в бальных платьях, бородатые зайцы, как живые, начинают танцевать в воздухе. Еще век назад изделия из ваты были самым доступным украшением праздника. Сегодня причудливые фигурки сводят с ума коллекционеров, детей и взрослых — мастерицы создают красоту в перерывах между дойкой коз и работой на огороде

Балет и валенки Поезд прибывает в райцентр Вязники в четыре утра. Чтобы добраться из Владимира в более подходящее для встречи место, пришлось потратить два часа в автобусе. На станции серо, безлюдно и ничего, кроме сайдинга и асфальта. Отсюда до Кузьмино еще 10 км. — Каждое утро отвожу детей в город, у нас в соседней деревне школа закрылась недавно, — встретивший меня на вокзале Анатолий Емельянов выделяется балетной выправкой и огромными валенками — единственным, что выдает в нем деревенского жителя. Свою жизнь он провел на сцене, поставил два десятка балетов, руководит собственным театром в Москве, с которым гастролирует по всему миру. — Хочу сделать в Вязниках хореографическое училище, чтобы учить детей профессионально. Готовить артистов на всю страну и на весь мир. Сейчас эта мечта на стадии ремонта особняка, для его восстановления нужно около 30 млн рублей. А пока он учит балету совсем юных вязниковцев в арендованном помещении — дети участвуют в постановках "Дюймовочки" и репетируют "Щелкунчика". Путь на край земли Кузьмино, где живет с супругой, тремя сыновьями и маленькой дочкой Анатолий, — самая настоящая глубинка. Путь пролегает мимо опустевших на зиму деревень и лесов, в которых местные жители не раз видели лосей и лис. Сейчас местные — это Анатолий с семьей и их родственники. А вообще здесь 40 домов, в теплое время года народу много.

Описание Анатолий Емельянов © Владимир Смирнов/ТАСС

— Родители лет 30 назад купили тут дом и переехали сюда жить… А когда мне надоело ездить по миру и Москва надоела, задумались, где дом строить — либо в Подмосковье на шести сотках, либо подальше. Слава богу, решили подальше, потому что здесь мы приобрели поле 200 га, теперь косим его. Тут грибов много, много земляники. И никого нет. Тут дорога заканчивается тупиком. И особенно зимой, когда все дачники уезжают, — будто на краю земли живешь, и идешь из бани голым… Бегаем с детьми по снегу, смотрим на звезды… И ощущение тишины, того, чего ни в Москве, ни в другом городе нет… В Москву приезжаешь — заряжаешься энергией, проектами, тем, что движет. А сюда приезжаешь — тут, наоборот, ценности жизненные, понимание, что все временно. И я часто думаю: куда мы все спешим? Усадьба Емельяновых — несколько строений с большим домом, баней и бескрайними просторами — по праву носит звание центра деревни. Рядом Анатолий построил часовню, памятник участникам Великой Отечественной войны. В теплое время года он обустраивает сцену для выступлений, в первую очередь — балетных (Анастасия, жена Анатолия, тоже танцует), и проводит праздники, на которых выступают его ученики. В общем, переехав сюда, Емельяновы вдохновились тихой деревенской жизнью, завели лошадей, коз и кур. В доме часто звучит гармонь, под которую дети со знанием дела танцуют русскую плясовую. Зимой, когда нет огорода, в их доме проходит "слет "Василис". Так Емельяновы прозвали мастериц, соседок, освоивших ремесло изготовления ватных игрушек, которым сегодня славится Кузьмино.

— Когда мы приехали сюда, само собой пришло, что традиционная ватная русская игрушка раньше была хорошо известна в наших бедных деревнях, потому что вата — самый дешевый материал для крестьян. Начали изучать эту тему, чтобы попробовать сделать что-то самим. Ответственными за восстановление традиций стали родители Насти. По профессии они художники, работали в анимации и в театре, летом тоже перебираются в Кузьмино. — Вся идея пошла от моей мамы, она стала интересоваться и учиться ватной игрушке. Потом приехала сюда на лето и начала делать игрушки. Мы с сестрой сказали: о, как красиво, давай продавать. Начали продавать понемногу, — рассказывает Анастасия.

Описание Анастасия Емельянова © Владимир Смирнов/ТАСС

На местных ярмарках необычные игрушки сразу заметили работники вязниковских домов культуры и рукодельницы. Узнав, что месторождение ватной красоты — Кузьмино, стали проситься на мастер-классы. Приезжали не только взрослые, но и дети. Вскоре у деревенских начало получаться, ватной игрушке обучились с десяток мастеров, друзей семьи, которые решили организовать артель для совместного творчества. Они называют себя "Артель "Милота". "Слет "Василис" Связь с балетным миром прослеживается почти в каждой игрушке из Кузьмино — пуанты, пачки, аттитюды и просто балерины. — У нас много балета в семье — мама хотела быть балериной, всех детей сдавала в балет, поэтому тема прослеживается. У нас есть мастер-балерина, она лепит балерин. Каждый, кто что любит, то и лепит. Воплощают любимых животных — китов, птичек, — объясняет Настя. Ее тетя из Одессы лепит чаек в образах моряков, есть мастер, специализирующийся на писателях-ангелочках: утонченные Пушкин, Чехов и Толстой из Кузьмино, конечно же, похожи на балетных артистов. Среди самых продаваемых образов также деревенские дети, космонавты, овечки в вязаных шарфиках.

Описание Ватная игрушка "Чехов" © Владимир Смирнов/ТАСС

Как раз в день моего приезда на кухне у Емельяновых "Василисы" учились делать овечек. Съехались директора клубов, которые ведут ватные кружки в своих деревнях. Секреты мастерства им передает одна из лучших учениц Настиной мамы, Мария Павлова, она живет по соседству. — В нашем вязниковском ДК показывали балет "Дюймовочка", и я увидела ватную игрушку. Купила ее и спать не могла всю ночь. Вытащу ее из коробки, смотрю: ну как же это складочки так можно было сделать? Опять лягу спать, опять вытащу и разглядываю. Научиться очень хотелось. И Настя сказала, что летом мама будет давать мастер-классы. Все началось 29 мая 2019 года, — вспоминает Мария. Вообще-то, сама она городская. С выходом на пенсию несколько лет назад переехала в деревню, теперь вот вместо работы в школе дома держит коз. Успешно освоить лепку из ваты ей помогло художественное образование — в Вязниках многие владеют секретами лаковой миниатюры. По понедельникам вместе с другими мастерами они собираются для обмена опытом, вместе участвуют в ярмарках.

— Значит, из чего состоит наша ватная кузьминская игрушка? Из щедрости и любопытства. Мы любопытные, мы хотели это познать, а Качаева Лена (мама Насти — прим. ТАСС) — щедрая, у нее есть талант, она нашла эту игрушку и с нами поделилась. Мы с девочками ей очень благодарны за это, — говорит она. В основе произведений искусства — проволока, которую обматывают медицинской ватой и закрепляют обычным клейстером. В идеале высота игрушки не должна превышать 12 см. После нескольких этапов просушки "мумиям" лепят одежду и расписывают. В руках художниц вата превращается в игрушечные ведра, морковки, платья и шляпки. Если не отрываться, работа над одной куклой занимает не менее пяти часов, но в условиях реальной жизни с повседневными заботами на создание одного персонажа уходит несколько дней. Сложно ли? Говорят, нужна усидчивость, но школьники иногда тоже справляются. Процесс обучения начинается с изготовления грибка, затем по уровню сложности идут морковка, пеленашка, мышка, белка… Где-то через полгода регулярных тренировок можно попытаться слепить человечка. — Я когда в первый раз делала грибок, подруге сказала: это не мое. К рукам липнет, такие грибы даже в лесу не растут. Но через некоторое время повторила дома, и получилось. Надо почувствовать вату, понять, как с ней работать. Это не искусство, это ремесло. А ремесло требует усидчивости, навыка и учителя, — говорит Мария.

Описание Мария Павлова (справа на переднем плане) на мастер-классе © Владимир Смирнов/ТАСС

У каждой игрушки должна быть история и характер, уверена мастерица. Поэтому все они выглядят по-разному — добродушные, капризные, хитрые. И по той же причине "Василисы" не принимают большие заказы, потому что сделать 100 одинаковых ватных игрушек нереально. Удивительно, что кузьминским мастерам удается буквально оживить эти фигурки, добиться почти портретного сходства с настоящими животными. Свои образы они срисовывают с каждодневного быта. — Я курицу когда делала, я в курятник через каждые 20 минут выбегала разглядывать, как у курицы выглядит попа, хвост, как у нее лапки стоят. Оказывается, голова-то у нее малюю-юсенькая, — рассказывает Маша про один из последних заказов. В арсенале художницы — около 50 образов, всего несколько сотен фигурок. Ее фирменные персонажи — деревенские коты. Рыбаки, сапожники, дворники. Обаятельные и брутальные. Мастера хоть и работают в сельских условиях, цену своему искусству знают и стремятся к признанию. Ради творческого выражения, не на продажу, Мария начала лепить инсталляцию "Кошачья деревня". По задумке композиция будет состоять из нескольких десятков усатых, и, может быть, скромно мечтает мастер, когда-нибудь станет экспонатом музея.

— Люблю примитивное деревенское, цвета застиранные немножко, бывалошные. Потому что слишком белые, вылизанные — это городское. А я сама в деревне живу, меня окружает все вот такое, и люблю я это. У меня козы и куры. Для меня деревня — это что-то такое теплое. Я только недавно сюда переехала из города, но для меня деревня — это дом, — признается мастерица. Ватный Ургант В пандемию пришлось отменить много балетных спектаклей, поэтому основным источником дохода творческой семьи стали игрушки. Свои работы жители Кузьмино чаще всего продают через Instagram — ватные малыши разъезжаются по всей России, в Америку, Европу. Через соцсети кузьминских умельцев как-то нашли организаторы рождественской ярмарки в Москве, и теперь Емельяновы в канун Нового года выставляют свои работы в центре столицы. Для ярмарок во Владимирской области этот товар дороговат, но народ останавливается у палатки хотя бы полюбоваться. А есть и преданные поклонники творчества, которые собирают целые коллекции. — Очень трогательная история про семью, которая решила собирать коллекцию после того, как они увидели наши игрушки в Москве, или еще где-то, и у них родился ребенок, и они хотят каждый год ребенку дарить на Новый год наши игрушки. Такая семейная традиция. Выбирать начинают с осени. Сейчас родился второй ребенок, и они будут собирать еще одну коллекцию, — довольно рассказывает Настя. Некоторые клиенты просят "срисовать" игрушки с известных людей. Например, как-то поступил заказ сделать портрет Ивана Урганта в образе Остапа Бендера в подарок телеведущему.

Описание Иван Ургант в образе Остапа Бендера © Владимир Смирнов/ТАСС

Впрочем, несмотря на явный интерес к местному промыслу, на вопрос, сколько пенсий в месяц они зарабатывают на игрушке, Мария честно говорит: "Игрушки дорого стоят, да времени свободного нет. Моя коза мне больше приносит, я сыр делаю". В ближайшее время она собирается купить еще пару коз. — Первое время было желание что-то слепить и продать, потому что деньги нужны, вечно стройки, какие-то проблемы — это нормально, как у всех нормальных людей — всегда требуются деньги. А сейчас не то чтобы я вышла на уровень, что денег не надо, просто лепишь игрушки, чтобы достичь нового уровня мастерства. Сейчас это медитация. Я бы сказала, что это очень полезно для детей и для взрослых — моторика, развитие мозга, и, когда ты создаешь новые образы, голова начинает работать, она начинает тебе выдавать неожиданные мысли, — признается мастерица. Анатолий, говоря о развитии семейного увлечения, размышляет о туристическом потенциале деревни. — Я думаю сделать в Кузьмино туристическую точку с музеем игрушки и комнатой для мастер-классов — под эти нужды планируем приспособить старый деревенский дом. Весной хочу открыть небольшой музейчик в помещении будущего хореографического училища в Вязниках, там уже подключаем отопление, — говорит глава семейства, вновь собираясь в райцентр, где у него занятие с учениками.