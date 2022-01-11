Самый крупный автовокзал на севере Дагестана открыли в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Новый автовокзал "Черемушки" открыли в Кизляре, он станет самым крупным на севере республики, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Автовокзал находится на объездной автодороге между поселком Южный и с. Аверьяновка. Этот автовокзал станет самым крупным по площади в северной зоне - более 1 тыс. кв. метров. Отсюда ежедневно будут осуществляться перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам в города Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки, Ростов, Астрахань, а также в другие регионы страны. Кроме того, планируют открыть маршруты Кизляр - Махачкала, Кизляр - Хасавюрт, Кизляр - Дербент и в ряд других городов и районов республики", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, строительство автовокзала было начато несколько лет назад по решению властей республики о переносе всех автостанций на окраины городов в целях обеспечения антитеррористической безопасности. "Местные власти определили место строительства и привлекли инвесторов. Однако строительство новой транспортной развязки затронуло интересы действующего автовокзала - монополиста на рынке пассажирских транспортных перевозок в северной зоне Дагестана. Между тем местные власти давно обеспокоены загруженностью автовокзала, который застроен коммерческими объектами, вызывает особую озабоченность его антитеррористическая защищенность", - добавили в городской администрации.

По словам директора автовокзала "Черемушки" Мадины Исаевой, на новой автостанции созданы максимально комфортные условия для пассажиров и перевозчиков, для обеспечения безопасности установлены рамки металлоискателя, а также более 20 камер видеонаблюдения.

"На первом этаже здания расположены столовая, комната матери и ребенка, другие необходимые помещения. На втором располагаются кассы, комната медосмотра, теплый зал ожидания, кафе, санузел. Кроме того, в состав автовокзала входят несколько стоянок и перронов для высадки и посадки пассажиров, пост охраны, диспетчерская и камеры хранения багажа. Мы надеемся, что, наконец-то, автовокзал заработает в полную силу", - приводятся в сообщении слова Исаевой.