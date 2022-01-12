Ставрополье закупит томографы и газификаторы при господдержке

СТАВРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Ставрополье закупит компьютерные томографы, рентгенографические станции и стационарные газификаторы при поддержке федерального бюджета. Региону выделено 400 млн рублей на профилактику распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Решением премьер-министра РФ Ставрополью выделено дополнительно 400 млн рублей. Эти средства помогут обновить компьютерные томографы в 5 муниципальных образованиях края, приобрести 7 рентгенографических станций, а также 2 стационарных газификатора", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Глава региона поручил утроить закупку лекарств для пациентов с коронавирусом с целью снижения возможных рисков появления в регионе штамма "омикрон". Резерв медикаментов будет сформирован и для пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях.

В Ставропольском крае за последние сутки ковид подтвержден у 293 человек. Общее число заражений с начала пандемии достигло 128 288. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умерли 6 250 человек. Лечение в стационаре получает 2 371 пациент, из них в тяжелом состоянии - 329 человек. Инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны в регионе на 37%.