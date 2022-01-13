Более 12,9 тыс. человек участвовал в очистке берегов водных объектов в КБР в 2021 году

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. Свыше 12,9 тыс. человек приняли участие в акциях по очистке берегов водоемов в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году в рамках всероссийской акции "Вода России", сообщили журналистам в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерством природных ресурсов и экологии РФ реализуется федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". В его рамках проводятся мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов - Всероссийская акция "Вода России", которая способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности к охране и улучшению качества водных ресурсов. Акция признана одной из крупнейших экологических инициатив в России, за 8 лет она объединила 7 млн человек из 85 регионов.

"Ежегодно по итогам проведенных мероприятий координатором проекта (Минприроды России) составляется рейтинг субъектов Российской Федерации. Координатором и организатором проведения акции в республике является Минприроды КБР. В 2021 году КБР заняла 9 место среди регионов участников акции. На территории республики прошли мероприятия, в которых приняли участие 12 992 человека, было очищено 454 км береговой полосы водных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенную поддержку в организации и проведении экологических субботников по очистке пойм рек республики оказывали муниципальные образования, общественные и волонтерские организации. Активное участие принимали учащиеся вузов и образовательных учреждений, а также неравнодушные жители.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.