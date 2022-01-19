В КЧР по нацпроекту отремонтировали более 40 км дорог в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Более 40 км автомобильных дорог Карачаево-Черкесии (КЧР) приведены в нормативное состояние в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил в среду ТАСС Министр строительства и ЖКХ региона Ренат Семенов.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Карачаево-Черкесии в 2021 году выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние региональных и городских автомобильных дорог общей протяженностью 41,1 км, введены в эксплуатацию два искусственных дорожных сооружения", - сказал министр.

Семенов пояснил, что в 2021 году работы проведены на дорогах Черкесск - Исправная - Сторожевая, Майкоп - Карачаевск, Черкесск - Чапаевское, Черкесск - Хабез подъезд к МЦО Архыз. Был установлен третий автоматический пункт весогабаритного контроля на дороге Адиль-Халк - Псаучье- Дахе.

На участках дорог Ураковская - Эрсакон и "путепровод на соединительной автодороге Невинномысск - Домбай - Лермонтов - Черкесск" проведен капитальный ремонт мостов. В городе Черкесске по нацпроекту отремонтированы 30 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 15,6 км.

"Кроме того, за счет выделенных дополнительных федеральных средств, в республике также завершены работы по ремонту участков автомобильных дорог общей протяженностью 6,7 км", - добавил министр.

Общая протяженность автомобильных дорог в Карачаево-Черкесии составляет 6,9 тыс. км. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.