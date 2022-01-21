Флаг Кисловодска впервые планируют установить на пике Косар-Ганг в Пакистане

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Житель Кисловодска Ставропольского края Андрей Шляпников собирается совершить восхождение на пик Косар-Ганг в Пакистане и установить на вершине горы флаг и герб курорта. Об этом в пятницу сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Флаг Кисловодска впервые поднимется на пик Косар-Ганг в Пакистане. Кисловодчанин Андрей Шляпников собирается совершить восхождение на пик Косар-Ганг в Пакистане высотой 6034 метра. Альпинист водрузит на вершину горы флаг и герб Кисловодска", - написал Моисеев в Instagram.

По его словам, в составе экспедиции спортсмены из Ставрополя, Москвы и Иркутска. Они уже покоряли Эльбрус и горные вершины стран СНГ, в этот раз выбор пал восточную страну Пакистан.

"Цель восхождения - не только покорить горный пик, но и проложить маршрут, по которому в будущем могут ходить экскурсионные группы и альпинисты с небольшим опытом. Кисловодск - это отличная база для подготовки альпинистов. Условия среднегорья и терренкуры нашего парка повышают выносливость организма и физическую подготовку, а до горных курортов и главных вершин Кавказского хребта фактически подать рукой. Уверен, что кисловодский спортсмен без труда покорит горную вершину, вернется в наш город и поделится опытом с начинающими спортсменами", - добавил глава Кисловодска.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тысяч человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.