На благоустройство Кисловодска в 2022 году направят около 300 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Кисловодска (Ставропольский край) на благоустройство скверов, улиц и озеленение города направят в 2022 году порядка 300 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

"В 2022 году на благоустройство Кисловодска направят порядка 300 млн рублей. Средства курортного сбора направят на проектирование и благоустройство сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной, проектирование благоустройства Горы Кольцо и улицы Парковый Пешеход. Также часть средств будет направлена на строительство и ямочный ремонт дорожного покрытия на улицах Кисловодска", - сказал Моисеев.

По его словам, около 110 млн рублей в 2022 году будет направлено на озеленение города, посадку новых деревьев, кустарников, цветочных клумб.

Кроме того, 5 млн рублей выделят на строительство детских площадок и софинансирование по программе местных инициатив.

"В первую очередь мы должны сделать город удобным и комфортным для его жителей. Именно кисловодчане лучше всех знают, что необходимо сделать в городе в первую очередь. Поэтому совместно с жителями города определяем места для благоустройства, установки детских площадок, дорог, требующих срочного ремонта", - сказал глава Кисловодска.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.