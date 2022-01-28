Новосибирские власти планируют реконструировать шесть учреждений культуры до 2025 года

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где более четверти всех зданий культурных учреждений нуждаются в капремонте, в течение 2023 - 2025 года планируют провести реконструкцию и отстроить шесть таких учреждений. Среди них - два театра и концертный зал более чем на 600 мест, сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева на расширенном заседании коллегии министерства.

В Новосибирской области находится более 1 300 зданий культурных учреждений, 400 из которых (30%), как отметила Ярославцева, нуждаются в капитальном ремонте. Кроме этого, в регионе существует потребность в строительстве 15 новых школ искусств и 60 домов культуры.

"Нам нужно за 2023 - 2025 год [провести реконструкцию или построить] шесть объектов - это здание детской школы искусств с историко-краеведческим музеем в селе Кочки, здание детской школы искусств в Ордынском, Новосибирский драматический театр "Старый дом", здание "Сибирь-концерт", здание Бердской детской музыкальной школы имени Свиридова и драматического театра "На окраине". Эти все объекты в работе, в разной степени продвижения. Надеюсь, мы все вместе объединим усилия и выполним эти задачи", - сказала министр.

Как сообщал ТАСС ранее, стоимость реконструкции театра "Старый дом" оценивается в 1,6 млрд. рублей. По проекту планируется модернизация существующего здания постройки начала XX века и строительство нового корпуса со зрительным залом.

Ярославцева также добавила, что в 2022 году планируется сдать в эксплуатацию здание для Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, который около 30 лет не имеет собственной сцены. По словам Ярославцевой, стоимость работ на данный момент составляет 600 млн. рублей. Кроме этого, в числе инфраструктурных проектов нацпроекта "Культура" в текущем году министр озвучила строительство дома культуры на 50 мест в Купинском районе области и капремонт ДК в Сузунском районе.