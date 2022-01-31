В Пятигорске хладокомбинат, где был пожар, будет работать с безопасными хладагентами

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Хладокомбинат в городе Пятигорске в Ставропольском крае, где в субботу произошел пожар, возобновит работу и будет работать с использованием безопасных хладагентов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аппарата полпреда в СКФО.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по телефону обсудил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым ЧП, произошедшее в выходные на Пятигорском хладокомбинате ЗАО "Холод".

"Предприятие, производящее продукцию под широко известным брендом "Пятигорское мороженое", в ближайшее время возобновит работу на площадях, которые не были затронуты пожаром. А после ремонта - в полном объеме. Его дальнейшая деятельность будет осуществляться с использованием безопасных хладагентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полпред взял устранение последствий возгорания под личный контроль. Готовится план восстановления пострадавших помещений.

Пожар в компрессорном цехе компании "Холод" произошел 29 января днем, площадь возгорания составила 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

"Холод" в Пятигорске занимается производством мороженого. Как сообщается на сайте компании, предприятие ежесуточно выпускало около 60 тонн продукции.