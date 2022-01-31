Более 170 жилых домов отремонтировали в Дагестане в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Количество отремонтированных жилых домов в Дагестане по программе капитального ремонта увеличилось в 2021 году на 34% по сравнению с показателями предыдущего года. В этом году были улучшены условия жильцов 177 домов, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда капитального ремонта Республики Дагестан.

"В рамках программы по капитальному ремонту в 2021 году в Дагестане было отремонтировано 177 домов и 146 лифтов, в 2020 году - 132 дома, в 2019 году - 99. Всего в региональную программу включены 3 924 дома", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в текущем году сразу несколько многоквартирных домов будут обновлены в центральной части Махачкалы. Замена фасадов и кровли будет проходить одновременно с реконструкцией улицы Коркмасова, которую проводит городская администрация.

"Сразу несколько многоквартирных домов в Махачкале по улице Коркмасова (дома под номерами 1, 3, 4, 5, 20, 13, 33 и 35) будут в скором времени обновлены. Речь идет об отремонтированных фасадах и двускатных кровлях. Важно отметить, что эти работы проходят синхронизировано с масштабной реконструкцией улицы Коркмасова. Тем самым обновленные дома значительно украсят архитектурный облик не только одной улицы, но и в целом Махачкалы", - добавил собеседник агентства.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в регионе с 2014 года. Ресурсным обеспечением программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах и средства государственной поддержки за счет средств республиканского и муниципальных бюджетов. Также в рамках программы в 2021 году фондом содействия реформирования ЖКХ Дагестану выделено финансирование из федерального бюджета в размере 50 млн рублей на замену лифтового оборудования.