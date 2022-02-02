В Кисловодске в 2022 году снесут более 100 незаконных строений

ПЯТИГОРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Кисловодска (Ставропольский край) в 2022 году снесут свыше 100 незаконных павильонов, гаражей и других строений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске работает комиссия по сносам, выявляются незаконные объекты некапитального строительства для их последующего демонтажа. В январе 2022 года члены комиссии рассмотрели 16 объектов, снос которых будет осуществляться с февраля 2022 года. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии находится 100 объектов: павильоны, гаражи и другие строения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время формируется пакет документов для рассмотрения их на комиссии и последующего сноса незаконных конструкций.

"Мы продолжаем работу по очистке города от незаконных объектов, которые к тому же портят архитектурный облик Кисловодска. Поэтому сегодня собственникам самовольных объектов необходимо выполнить демонтаж самостоятельно, не дожидаясь сноса силами муниципалитета и штрафов. Сотрудники администрации готовят претензии и исковые заявления в суд для взыскания средств, потраченных муниципалитетом при реализации сносов незаконных объектов", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.