В КБР в этом году отремонтируют дороги к 19 образовательным учреждениям

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Дороги к 19 образовательным учреждениям отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2022 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

"В текущем году на территории республики по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют около 100 км дорог. Важным критерием оценки при выборе объекта ремонта дорог является наличие социально значимых объектов на участке", - говорится в сообщении.

К началу следующего учебного года в Кабардино-Балкарии в нормативное состояние приведут дороги, на которых находятся 19 образовательных учреждений. Дороги отремонтируют в городской агломерации Нальчик, а также в селениях Анзорей, Псыхурей, Куба-Таба, Псыншоко, Жемтала, Герменчик, Светловодское, Залукокоаже и Шордаково.

Дорожники обновят инфраструктуру, в частности, пешеходные переходы, светофоры, перильные ограждения, дорожные знаки и разметки. В частности, в городской агломерации Нальчик отремонтируют дороги к высшим учебным заведениям: Кабардино-Балкарскому государственному аграрному университету им. В. М. Кокова, Северо-Кавказскому институту искусств и Высокогорному Геофизическому институту, к Дворцу спорта, гимназии, пяти школам и трем детских садам. Помимо ремонта дорожного покрытия, на объектах установят освещение, обустроят пешеходные тротуары, велосипедные дорожки и остановочные комплексы.

В селении Анзорей приведут в нормативное состояние центральную улицу, на которой располагается школа и два детских сада. А в селении Куба-Таба отремонтируют дорогу, ведущую к школе. В селениях Залукокоаже, Шордаково, Жемтала и Светловодское на улицах, которые планируются к ремонту, находятся профессиональное училище, начальная школа, спортивная школа, дом культуры и детские сады.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Его основная цель - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.