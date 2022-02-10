На реконструкцию стадиона "Труд" в Каспийске направят более 600 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 февраля./ТАСС/. Более 600 млн рублей потратят на реконструкцию стадиона "Труд" в дагестанском Каспийске. Разработка проектно-сметной документации завершится до конца года, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Каспийска Луиза Ахмедова.

"Сегодня мэр Каспийска Борис Гонцов на встрече с врио министра по физической культуре и спорту Сажидом Сажидовым и руководителем "Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта" Далгатом Далгатовым обсудили вопросы реконструкции стадиона городского стадиона "Труд". Реконструкция стадиона проектной мощностью в 3500 человек обходится в более чем 600 млн рублей. Разработка проектно-сметной документации завершится до конца текущего года, после чего сразу же приступят к началу строительных работ", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, работы по реконструкции каспийского стадиона проводятся в рамках реализации республиканской государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан".

"Первый этап реконструкции стадиона, в рамках которого проходит строительство теннисных кортов на прилегающей к стадиону территории планируется завершить в течение текущего месяца. Далее следует второй этап, который предусматривает разработку проектно-сметной документации с последующей реконструкцией самого стадиона "Труд". Второй этап включает в себя строительство футбольного поля, трибун, спортивного зала, отвечающего всем современным требованиям, в том числе и предусмотренный для маломобильных групп населения", - добавила Ахмедова.

При этом уточнила, что завершить реализацию проекта планируется в 2024 году.